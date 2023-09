Podjetnik prepričan, da se mora brezposelnost zvišati

Premožen avstralski podjetnik Tim Gurner je sprožil val ogorčenja, potem ko je avstralske delavce obtožil, da so po epidemiji covid-19 postali arogantni. Prepričan je tudi, da bi se morala brezposelnost povečati, zaposlene pa bi morali opomniti, da delajo za delodajalca in ne obratno.

Tim Gurner, nepremičninski milijonar in izvršni direktor skupine Gurner, je na torkovi nepremičninski konferenci v organizaciji časnika Australian Financial Review dejal, da je pandemija povzročila veliko spremembo v odnosu številnih Avstralcev do dela. Zaposleni so se po njegovih besedah odločili, da ne bodo več delali toliko kot pred pandemijo, kar se pozna na produktivnosti podjetij. Meni, da bi se morali zaposleni bolj zavedati, da imajo službo.

"Brezposelnost se mora povečati za od 40 do 50 odstotkov. Videti moramo bolečino v gospodarstvu. Ljudi moramo spomniti, da delajo za delodajalca in ne obratno. Priče smo sistematični spremembi, pri kateri zaposleni menijo, da je delodajalec lahko izjemno srečen, da jih ima, ne obratno. Takšen odnos moramo ubiti in to se mora zgodi s škodovanjem gospodarstvu," je prepričan 41-letni Gurner.

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE — Financial Review (@FinancialReview) September 12, 2023

Nadaljeval je, da skušajo vlade po vsem svetu povečati brezposelnost, da bi razmere vrnile v neko vrsto normale. "Začenjamo opažati manj arogance na trgu dela in to se mora nadaljevati," je še dejal arogantni avstralski poslovnež.

Gurner je na družbenih omrežjih tarča številnih kritik uporabnikov, zlasti na poslovnem omrežju LinkedIn.