Po ujmi so si obetali realno poplačilo nastale škode, nato so spoznali to ...

Avgustovske poplave v Sloveniji so za seboj pustile izjemno razdejanje in nastalo škodo. Številni, ki jim je avgustovska povodenj poškodovala ali uničila hišo, so z grozo ugotovili, da jim zavarovalnica kljub sklenjenemu zavarovanju zavarovalnine ne bo izplačala v višini ocenjene škode, temveč bodo prejeli bistveno manj. Šele po poplavah je tako marsikdo ugotovil, da zavarovanja hiše nima urejenega optimalno. Na eni strani posameznik, prepričan, da ima prav, na drugi strani zavarovalnica ne odstopi od svojega. Kako ukrepati? Ko se počutite oškodovane s strani zavarovalnice, je pravna pomoč lahko ključna pri zaščiti vaših pravic in pridobivanju ustrezne odškodnine ali rešitve.

Foto: ARAG

Po avgustovski naravni katastrofi, ki se je pripetila v Sloveniji, so številni hitro začeli preverjati zavarovalne police in pogoje, ki so na njih navedeni. Tisti, ki so imeli nepremičnine in premičnine zavarovane, so si obetali, da bodo nekaj škode dobili povrnjene. A številni so z žalostjo ugotovili, da lahko na podlagi svoje zavarovalne police dobijo izplačane nižje zneske od pričakovanih, sploh glede na škodo, ki so jo utrpeli. Nemalo je takih, pri katerih je nastala škoda več deset tisoč evrov, zavarovalnica pa je bila pripravljena izplačati zgolj nekaj tisočakov.

Gledano v celoti, zgodb, v katerih sta se na nasprotnih bregovih znašla zavarovanec in zavarovalnica, je po uničujočih avgustovskih poplavah veliko. Ogromno ljudi, ki so imeli nepremičnine zavarovane, ugotavlja, da primer poplav oziroma plazov v njihovo polico ni bil vključen. Če je bil, pa ne za polno vrednost nepremičnine, ampak za veliko nižjo vsoto.

Spori med zavarovalnico in zavarovancem

V Zavarovalnici ARAG se redno srečujejo tudi s spori (naj gre za aktualne poplave ali druge primere) med zavarovalnicami in zavarovanci. Tem lahko v takšnih primerih pomagajo prek zavarovanja pravne zaščite.

Med razlogi, zaradi katerih se pogosto pojavijo spori med zavarovalnico in zavarovancem, je treba najprej omeniti nepriznanje temelja. V tem primeru zavarovalnica trdi, da dogodka, ki se vam je zgodil, ali stvari, ki je bila poškodovana oziroma uničena, nimate zavarovane.

Pogosto se nesoglasja med zavarovalnico in zavarovanci pojavljajo tudi zaradi višine odškodnine. V tem primeru se pojavi razhajanje med vašimi pričakovanji glede višine odškodnine in višino odškodnine, ki vam jo je zavarovalnica pripravljena izplačati.

"Da, pogosti so primeri, ko tveganje, zaradi katerega je nastala škoda, ni zavarovano, (premoženjsko) zavarovanje ni sklenjeno za ustrezno zavarovalno vsoto. Omeniti pa velja tudi primere, v katerih pride do nerazumevanja pojma rešenih delov pri izplačilu 'totalke' na strani zavarovalnice," primere naštejejo v Zavarovalnici ARAG.

Kaj storiti, če čutite, da vas je zavarovalnica oškodovala?

Predvsem je pomembno, da posamezniki, ki menijo, da jih je zavarovalnica oškodovala, pridobijo informacije o vsebini kritja pri zavarovalnih zastopnikih. Če se pri reševanju vašega škodnega zahtevka počutite oškodovane, naj bo vaš prvi korak vsekakor pritožba naslovljena na zavarovalnico. Priporočamo, da svojo pritožbo podate pisno, saj boste tako v primeru morebitnega nadaljnjega spora lažje dokazovali, da ste se na odgovor zavarovalnice pritožili.

Zavarovalnice morajo imeti za reševanje tovrstnih sporov vzpostavljen postopek, ki ga imajo tudi javno objavljenega v splošnih pogojih sklenjenega zavarovanja, v večini primerov pa tudi na svoji spletni strani. Običajno gre za dvostopenjski notranji pritožbeni postopek, ki se zatem lahko nadaljuje z mediacijo ali po sodni poti. V praksi to pomeni, da se v prvem koraku pritožite nad odločitvijo cenilca na pritožbeno komisijo prve stopnje. Če je tudi ta odgovor negativen in vam tudi komisija zavrne zahtevek, se lahko v drugem koraku pritožite na pritožbeno komisijo druge stopnje. Če vam tudi drugostopenjska komisija zavrne zahtevek, imate v tretjem koraku možnost pritožbe na mediacijski center, ki deluje v sklopu Slovenskega zavarovalnega združenja, pomeni pa brezplačen postopek zunajsodnega reševanja spora. Zadnji korak je sodni postopek, v katerem tožite zavarovalnico.

Zavarovanje pravne zaščite vam lahko pomaga

Pomembno je, da si zavarovalne pogodbe (tako kot tudi vse druge pogodbe) vedno natančno preberete in da dobro proučite tudi splošne pogoje. Če imate v zvezi z vsebino kakršna koli vprašanja, jih zavarovalnici oziroma zavarovalnemu zastopniku zastavite pred podpisom pogodbe in prosite za obrazložitve delov pogodbe ali splošnih pogojev, ki jih morebiti ne razumete.

povezavi. Vsekakor vam v primeru težav pri uveljavljanju pritožbenega zahtevka lahko na pomoč priskoči ARAG. Pravno zaščito splošnega pogodbenega prava vam ponujajo v svojem osnovnem paketu VARNOST, ki vam je na voljo že za 11,99 evra na mesec! Več informacij in preprosto možnost sklenitve zavarovanja pa najdete na tej

In kako poteka posamezen primer? Pravniki Zavarovalnice ARAG v pravno-škodnem oddelku zavarovalnice ARAG lahko preverijo vsebino sklenjene zavarovalne pogodbe in veljavnih splošnih pogojev ter podajo mnenje oziroma v imenu zavarovanca ARAG podajo pritožbo na zavarovalnico. ARAG v imenu zavarovancev stopi neposredno v stik z referentom zavarovalnice, ki ne želi povrniti škode, in pridobi dodatne informacije ter poskuša doseči soglasje med zavarovalnico in zavarovancem.

Vaše prednosti z zavarovanjem pravne zaščite Pridobili boste možnost nasveta odvetnika enkrat na mesec.

Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom.

Imeli boste pokrite tudi stroške nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite.

Zavarovanje lahko izkoristite v Sloveniji in tudi v Evropi.

Pridobite si dostop do spletnega nabora dokumentov.

V primeru spora vam priporočimo odvetnika, lahko pa v dogovoru z nami izberete tudi svojega. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih ARAG za vas plača odvetniške stroške,

stroške izvedencev, ki jih imenuje sodišče,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do 105 tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. Mesečna premija za posameznika že od: 8,99 evra Mesečna premija za družino že od: 11,99 evra

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko dodate naslednja področja.

Služba

Ste kdaj pomislili na vse položaje, v katerih bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, vam ne izplača regresa, ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Družina

Spori zaradi skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa in drugo), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na trenutke, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.