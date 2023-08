Nemčiji letos grozi padec BDP

Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos skrčil do 0,5 odstotka, in to zaradi visokih obrestnih mer, še vedno visokih cen energentov in šibkega izvoza, ki hromijo nemško gospodarstvo, v svoji najnovejši napovedi po poročanju tiskovne agencije dpa navaja gospodarski inštitut DIW.