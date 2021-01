Kot so sporočili iz Petrola, so pogodbo podpisali v torek, transakcija pa bo končana po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence, piše STA.

S prevzemom družbe Crodux Derivati Dva bo skupina Petrol pridobila 91 bencinskih servisov, tako da se bo z več kot 200 prodajnimi mesti njen tržni delež na Hrvaškem povečal s 13 na 23 odstotkov. V jugovzhodni Evropi bo imel Petrol tako 601 prodajno mesto.

Kot so poudarili v Petrolu, bodo s prevzemom pokrili nekatera pomembna območja na Hrvaškem, kjer so bili doslej manj prisotni ali pa prodajnih mest tam sploh niso imeli. "Obseg poslovanja na hrvaškem trgu bo omogočal, da se tudi na ta trg prenese uspešen poslovni model, kot je vzpostavljen v Sloveniji," so zapisali.

Crodux lani z 19 milijoni evrov dobička

Družba Crodux Derivati Dva zaposluje več kot 1.150 delavcev. Leta 2019 je dosegla 5,64 milijarde kun oziroma 760 milijonov evrov prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid pa je znašal 142,9 milijona kun oziroma 19,3 milijona evrov. "Družba je na hrvaškem trgu prepoznana kot zanesljiv poslovni partner in prodajalec visokokakovostnih pogonskih goriv ter kot prodajalec s široko ponudbo trgovskega blaga, gostinskih in drugih storitev," so poudarili v Petrolu.

Segment prodaje pogonskih goriv in trgovskega blaga, ki pomeni največji del dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine Petrol, ima po navedbah slovenske energetske družbe v naslednjih letih še vedno potencial rasti, predvsem v širši regiji jugovzhodne Evrope. "Nakup družbe Crodux Derivati Dva je skladen z obstoječo strategijo in tudi z izhodišči za pripravo nove strategije skupine Petrol ter načrti širitve družbe Petrol," so zapisali.

Največja Petrolova transakcija v zadnjem desetletju

Odločitev so sprejeli tudi na podlagi tega, da je hrvaški trg po gospodarski razvitosti, razvitosti trga pogonskih goriv, kupni moči in tudi kulturno najbližje slovenskemu. Prevzem Croduxa je največja transakcija Petrola v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v vsej zgodovini skupine, so poudarili.

Vrednosti posla sicer niso razkrili. Po poročanju Financ se je v preteklosti omenjala kupnina 200 milijonov evrov, a so takrat v Croduxu dejali, da je to premalo. Po neuradnih informacijah časnika naj bi lani dogovorjeno kupnino Petrolu uspelo nekoliko znižati zaradi slabšega poslovanja Croduxa v obdobju epidemije.

Kot so še spomnili v Petrolu, sicer EU narekuje zeleno okrevanje evropskega gospodarstva po koronavirusni krizi. Petrol bo tem smernicam še naprej sledil in nadaljeval začrtano pot v nizkoogljično družbo, so napovedali. "Za razvoj in inovativne rešitve pa so potrebni trdni, stabilni temelji, kar zagotavljamo z nakupom družbe Crodux Derivati Dva," so še dodali.