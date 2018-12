Pet srečnih Slovencev postalo milijonarjev, najvišji dobitek je prinesel Loto

Igralec Lota, ki je v nedeljo zadel sedmico v vrednosti 1,36 milijona evrov, se je pridružil četverici milijonarjev, ki so letos po zaslugi sreče svoje premoženje oplemenitili za najmanj milijon evrov. Najvišji dobitek v igranju lota je v iztekajočem se letu pri nas za zdaj znašal 4,6 milijona evrov, vplačal ga je občan Raven na Koroškem. Za kaj bodo porabili okoli 700 tisoč evrov, ki so jih prejeli z davkom, na tamkajšnji občini še ne razkrivajo.

Slovenija je v nedeljo dobila novega milijonarja. Srečnež, ki je listek z izžrebano kombinacijo vplačal na bencinskem servisu v Pragerskem v občini Slovenska Bistrica, je bogatejši za 1,36 milijona evrov. Kot so pojasnili na Loteriji Slovenije, lahko dobitnik nagrado prevzame od srede, 19. decembra do 21. februarja prihodnje leto.

Ob tem so pojasnili, da bodo ob izplačilu dobitka skladno z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo obračunali 15-odstotni davek, ki ga bo prejela občina s stalnim prebivališčem dobitnika. Ali se bodo sredstev v višini 203 tisoč evrov razveselili v občini Slovenska Bistrica ali kateri od okoliških občin, za zdaj še ni znano.

Ravne na Koroškem: Na občini še ne vedo, kako bodo porabili skoraj 700 tisočakov

Glede na podatke Loterije Slovenije je letos najvišji dobitek v igranju lota za zdaj znašal 4,6 milijona evra. Omenjene vsote se je septembra razveselil igralec Lota, ki je listek z zmagovalno kombinacijo vplačal na Ravnah na Koroškem. Po plačilu davka je sedmica bančni račun srečneža obogatila za vrtoglavih 3,9 milijona evrov.

Na Občini Ravne na Koroškem so kasneje potrdili, da novi milijonar prihaja iz njihove občine in da so v okviru 15-odstotnega davka na svoj račun prejeli nakazilo v višini 690 tisoč evrov. Tamkajšnji župan Tomaž Rožen je ob novici poudaril, da bo denar letos verjetno ostal nerazporejen, bo pa vključen v proračun za prihodnje leto.

Na Občini Ravne na Koroškem pojasnjujejo, da bo odločitev, za kaj bodo porabili približno 700 tisoč evrov od davka na dobitek loto milijonarja, sprejeta, ko bo občinski svet potrdil proračun za prihodnje leto. Na fotografiji župan Tomaž Rožen. Foto: STA

Čeprav je župan poudaril, da bodo skoraj 700 tisočakov najverjetneje porabili za nove investicije, na občini danes poudarjajo, da dokončna odločitev o tem še ni bila sprejeta: "Treba je počakati, da občinski svet sprejme proračun za leto 2019. V okviru proračuna se bo opredelilo tudi, za kateri namen bo šel omenjeni denar oziroma kako se bo razporedil."

Kombinacija, ki je prinesla drugi najvišji dobitek, je bila izžrebana na Jesenicah

Drugega najvišjega dobitka se je razveselil srečnež, ki je vplačal izžrebano kombinacijo Eurojackpota 5+1. Listek, ki je imetniku prinesel sanjskih 2,17 milijona evrov, je bil junija vplačan na Jesenicah. Na tamkajšnji občini so pojasnili, da so se v preteklosti iz naslova dobitkov pri igrah na srečo že razveselili dodatnih proračunskih sredstev, vendar pa davek od dobitka, ki ga je zadel srečnež, tokrat ni romal v njihovo občinsko blagajno.

Od kod prihaja slovenski milijonar, ki je junija vplačal izžrebano kombinacijo Eurojackpota 5+1, za zdaj še ni znano. Foto: STA

Tretji najvišji dobitek je bil za zdaj izplačan v igri Lotko 6. Finančne injekcije v višini 1,5 milijona evrov se je razveselil dobitnik, ki je listek z izžrebano kombinacijo vplačal prek Eloterije. Na lestvici najvišjih zneskov sledi prej omenjeni nedeljski zmagovalec Lota z dobitkom 1,36 milijona evrov, na petem mestu je dobitnik januarskega žrebanja Super lota, ki je zadel točno milijon evrov. Listek s kombinacijo izžrebanih številk je bil vplačan na Igu, kažejo spodaj podatki Loterije Slovenije.

Dobitki nad vrednostjo pol milijona evrov v letu 2018 (znesek in kraj vplačila dobitnika): Loto – sedmica:

1.355.126,66 evra – Pragersko

4.603.768,63 evra – Ravne na Koroškem



7 plus:

575.956,28 evra – Maribor



Lotko 6:

1.523.676,99 evra – Eloterija

922.799,47 evra – Velenje



Eurojackpot 5+1:

2.173.407,10 evra – Jesenice

853.136,90 evra – Ljubljana

522.991,80 evra – Ljutomer



Super loto – super sedmica:

1.000.000,00 evrov – Ig.

Rekorderja ostajata igralca Eurojackpota iz Žalca

Za rekorden dobitek v zgodovini iger slovenskega lota sicer še vedno velja izžrebani dobitek v igri Eurojackpot v višini 28,2 milijona evrov, ki je bil leta 2014 vplačan v Žalcu. Kasneje se je izkazalo, da se je sreča nasmehnila dvojici igralcev iz Žalca, ki sta kombinacijo z izžrebanimi številkami vplačala skupaj. Po plačilu davka sta igralca takrat dobila neverjetnih 23,9 milijona evrov.

Pivska fontana, na kateri točijo šest različnih vrst piva, varjenih s štajerskim hmeljem, se je do zdaj že dobro uveljavila, glas o njej pa se je razširil po vsem svetu, so konec letošnjega oktobra sporočili z žalske občine. Foto: D. Naraglav

V Žalcu so se po zaslugi novih milijonarjev razveselili priliva sredstev v višini 4,2 milijona evrov. Del denarja, ki je romal v občinski proračun, so namenili tudi za izgradnjo pivske fontane, ki so jo poimenovali Zeleno zlato. Konec letošnjega oktobra so z občine sporočili, da je fontano v treh letih od odprtja obiskalo več kot 400 tisoč ljudi, iz nje pa so natočili več kot 78 tisoč litrov piva.

Denar od dobitka v Grosupljem namenili za dograditev zdravstvenega doma

Spomnimo, da se je v igri Eurojackpot dobitka v vrednosti 21 milijonov evrov decembra 2013 razveselil tudi srečnež, ki je listek z dobitno kombinacijo vplačal v Grosupljem. Davek v vrednosti dobrih treh milijonov evrov je šel v proračun grosupeljske občine, ki je denar porabila za dograditev tamkajšnjega zdravstvenega doma.

Nov prizidek z osmimi novimi splošnimi ambulantami, urinskim in hematološkim laboratorijem, prostori za nujno medicinsko pomoč in garažo za medicinska vozila so v Grosupljem odprli konec leta 2014. Končna investicijska vrednost prizidka je skupaj z opremo znašala 4,1 milijona evrov. Razliko med končno vrednostjo investicije in davkom od dobitka so pokrili iz občinskega proračuna.