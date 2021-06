Pet razlogov za poslovanje z e-podpisovanjem

Oglasno sporočilo

Prihodnost je v povezljivosti

Sodobno poslovanje se odvija v načinu 24/7, uporabniki pričakujejo, da so podjetja dosegljiva kadarkoli in kjerkoli. Predpogoj za dosegljivost je povezljivost, zlasti mobilna. Pametni mobilni telefoni so nepogrešljivi in skoraj vedno v rokah uporabnikov.

Številna podjetja so z uporabo sodobnih digitalnih orodij že dosegla odlične poslovne rezultate. Za sklenitev posla ni več dovolj prijazen sodelavec v prodajnem oddelku, ki uporabniku sporoči, da ga bo pogodba, pripravljena na podpis, čakala v poslovalnici. V tem času bo uporabnik svojo nakupno namero lahko spremenil – zato je brezhibna povezljivost ključna za dejansko sklenitev posla.

Izzivi nove realnosti: digitalizacije se je treba lotiti zdaj

Digitalizacija ima potencial, da zagotovi rešitve za številne poslovne izzive, s katerimi se spopadajo podjetja vseh velikosti in v vseh panogah. Nihče se ne bo mogel izogniti spremembam, saj digitalne tehnologije spreminjajo ne le način komuniciranja, temveč tudi način življenja in dela – torej tudi način poslovanja.

Če se ne odzoveš na nove zahteve, nisi konkurenčen.

Najpogostejše prepreke, zaradi katerih podjetja oklevajo pri vpeljavi digitalnih rešitev, so:

zahtevna namestitev,

kompleksna integracija z obstoječim informacijskim sistemom,

pomanjkanje lastnih človeških virov za realizacijo.

S pandemijo novega koronavirusa se je še izraziteje pokazalo, da je digitalni prehod treba pospešiti. Navadili smo se, da delamo na daljavo, da je oddaljeno poslovanje lahko učinkovitejše in prinaša številne praktične prednosti:

lažja dostopnost,

preprosta in udobna uporaba,

hitri rezultati,

stroškovna ugodnost.

Digitalno pomeni poenostavljeno

Dokumenti, ki nastanejo pri poslovanju, so izvorno v elektronski oziroma digitalni obliki. Pomislite, kdaj ste nazadnje na roke napisali dokument, ki bi ga morali poslati v podpisni postopek. V času industrije 4.0 znotraj vseh podjetij potekajo številni procesi, ki jih je mogoče digitalizirati.

Naložba v preoblikovanje poslovnih procesov v smeri poenostavitve se bogato poplača.

E-podpisovanje je preprost in učinkovit način uvedbe digitalne preobrazbe v poslovanje. Procesi, kjer se pojavlja potreba po e-podpisovanju, so:

administrativni procesi (potni nalogi, obračun plač),

kadrovski procesi (pogodbe o zaposlitvi, zahtevki za dopust, pogodbe o izobraževanju),

nabavni procesi (pridobivanje ponudb, naročanje, dobavnice, pogodbe z dobavitelji in strankami),

prodajni procesi (NDA, prodajne pogodbe in aneksi),

logistični procesi (CMR, prevzemnice, transportni listi),

delo na terenu (dobavnice, primopredajni zapisniki).

Vemo, kaj deluje v praksi. Dovolite, da vam pomagamo do novih uspehov.

Kaj je e-podpisovanje?

Elektronsko poslovanje je v vsakodnevno poslovanje vneslo možnost preproste in hitre komunikacije z manj stroški. Procesi potekajo hitreje in preprosteje. Hkrati pa se je zaradi zakonsko predpisanih pogojev ohranila ključna vrednota: varno pravno okolje.

Elektronsko ali e-podpisovanje je ključen gradnik digitalnega poslovanja. Nujno je za celostno upravljanje življenjske poti digitalnih dokumentov. Za e-podpisovanje se odločajo tista podjetja, ki želijo digitalizacijo izkoristiti za dvig konkurenčnosti, rast in povečanje prihodkov.

Elektronski podpis za vsakogar

Setcce je vodilni ponudnik inovativnih informacijskih storitev za digitalizacijo poslovnih sistemov. Izhajajoč iz poslovnih prednosti, ki jih e-podpisovanje prinaša uporabnikom, in poudarkom na odlični uporabniški izkušnji Setcce že več kot 15 let razvija najsodobnejše rešitve. Portalna rešitev podjetjem omogoča preprosto in hitro zamenjavo podpisa na papirju s sodobnim e-podpisom.

Ali je uvedba e-podpisa primerna za vaše podjetje?

Na brezplačnem webinarju Učinkovitejše poslovanje z e-podpisi boste spoznali, da je uporaba elektronskega podpisa prek portala dostopna vsem podjetjem, ne glede na velikost ali panogo. Ni pomembno, ali ste samostojni podjetnik in na dan podpišete en dokument ali pa ste večje podjetje in morate vsak dan v podpis poslati sto dokumentov – uporaba portala je preprosta in cenovno dostopna za vse.

Dostopna, za uporabo preprosta rešitev

Nekdaj so si digitalne rešitve lahko privoščila samo velika podjetja, v katerih so bili v številčnih IT-oddelkih zaposleni strokovnjaki. Razvoj sodobnih tehnologij pa je zapletene informacijske procese približal uporabnikom in omogočil, da prednosti digitalne dobe izkoristijo prav vsa podjetja.

Da je e-podpis sodobna rešitev, narejena v mislih na končnega uporabnika, bodo na brezplačnem spletnem dogodku potrdili zadovoljni uporabniki. E-podpisovanje je ne glede na panogo in obseg poslovanja primerno za samostojne podjetnike, mala in velika podjetja. Omogoča jim:

preprosto, intuitivno uporabo brez predhodne namestitve,

uporaba je mogoča kjerkoli, kadarkoli in s katerekoli naprave,

začetek uporabe takoj in 30-dnevni brezplačni preskus.

Kaj pomeni, da je e-podpisovanje hitro, varno in preprosto?

Za podjetja, ki se odločijo za posodobitev poslovanja z uvedbo e-podpisovanja, uporaba portalne rešitve pomeni:

neodvisnost od zunanjih IT-izvajalcev,

odsotnost stresa, da bo šlo kaj narobe,

odsotnost tveganja, saj niso potrebne namestitve in integracije z obstoječim informacijskim sistemom.

Z e-podpisom je dokument podpisan 80 odstotkov hitreje kot na papirju.

Vse, kar uporabnik potrebuje za oddaljeni podpis, je dostop do interneta. Na spletnem dogodku z vrhunskimi strokovnjaki boste s primeri iz prakse spoznali, da e-podpisovanje poteka skozi tri preproste korake:

naloži dokument, določi podpisnike, pošlji v oddaljeni podpis.

Uporaba oddaljenega podpisa je povsem varna in zakonsko skladna rešitev, ki jo uporabljajo tudi banke in druge finančne institucije.

Agilno poslovanje z e-podpisovanjem pomeni rast in razvoj

Še vedno podpisujete dokumente z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom? Obstaja tudi boljši, predvsem pa hitrejši in učinkovitejši način: e-podpis. Uvedba e-podpisovanja ne pomeni samo optimizacije poslovnih procesov, prihranka časa in denarja ter avtomatizacije nalog. Zagotavlja tudi večjo fleksibilnost pri poslovanju, saj podpisovanje dokumentov lahko poteka:

kadarkoli,

kjerkoli,

s katerekoli naprave.

Vse to prinaša številne poslovne prednosti, zmanjšuje poslovna tveganja in je pomemben pospešek za digitalno preobrazbo.

#1 Povečanje produktivnosti

Številni primeri iz prakse potrjujejo, da kadar procese avtomatiziramo, to pomeni povečanje produktivnosti. Čas, ki ga prihranimo z e-podpisovanjem, lahko uporabimo za strateške naloge.

#2 Optimizacija stroškov

Papir, tiskanje, poštnina, shranjevanje in arhiviranje so nepotrebni stroški, povezani z upravljanjem fizičnih dokumentov. Poslovanje brez papirja je preprost in učinkovit način prihranka denarja.

#3 Dvig konkurenčnosti

Uporaba digitalnih rešitev, na primer e-podpisovanja, ima velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo.

#4 Izboljšana uporabniška izkušnja

Uporabniki cenijo preprostost e-podpisovanja prek intuitivnega vmesnika. Hkrati jih dejstvo, da njihovo podjetje sledi novim tehnologijam, še dodatno motivira. Vsi bi radi delali v naprednih poslovnih okoljih.

#5 Nadgrajena prilagodljivost

Možnost oddaljenega podpisovanja nadomešča fizično prisotnost podpisnikov dokumentov. Je nepogrešljivo orodje, ko je podpisnikov več ali so ti lokacijsko oddaljeni. Brez nepotrebnega čakanja in usklajevanja so posli hitreje končani.

Koliko stane uvedba e-podpisovanja?

Uporaba portala zagotavlja e-podpisovanje na varen, zanesljiv in zakonsko skladen način. Pregledno zasnovan uporabniški vmesnik omogoča preglednost nad podpisanimi posli, podpisni proces dokumenta pa poteka bistveno hitreje kot v klasični fizični obliki.

Poslovanje z e-podpisom je stroškovno učinkovito.

Uporaba portala za oddaljeno podpisovanje je vezana na uporabnika in se obračunava kot naročnina:

ni vstopnega stroška za namestitev in zagon e-podpisovanja,

ni skritih stroškov vzdrževanja,

v okviru naročnine lahko podpišete neskončno mnogo dokumentov.

Ni res, da so napredne IT-rešitve drage. Sodobna digitalna tehnologija zagotavlja, da so vrhunske rešitve na voljo vsem uporabnikom po dostopnih cenah. Za ceno dveh dokumentacij v podpisnem postopku, izmenjanih po klasični poti s priporočeno pošto, lahko v oddaljeni podpis pošljete neskončno mnogo dokumentov.

Ali znate izkoristiti digitalne priložnosti? Spremembe so edina stalnica v našem življenju, pravi pregovor, ki ga vsi poznamo, le najpogumnejši pa ga tudi živijo. Tehnološki razvoj podjetij je v novi realnosti razprl krila in doživel eksponentno rast. Na brezplačnem webinarju spoznajte izzive, s katerimi se spopadajo številna podjetja v Sloveniji in tujini pri prehodu na e-poslovanje. Pridružite se uspešnim zgodbam. Spoznajte primere dobre prakse. Strokovnjaki iz uspešnih podjetij, kot so Trelleborg,

Špica International,

A1,

Nova KBM,

Gorenjska banka, vam bodo predstavili, kako vam je na poti do digitalne preobrazbe lahko v pomoč portal za oddaljeno e-podpisovanje.

Naročnik oglasnega sporočila je SETTCE.