Palčki premagali velike igralce na drugem tiru

Trije največji domači gradbinci – skupina Kolektor, v kateri ima glavno besedo Stojan Petrič, Riko Janeza Škrabca in Pomgrad Stanka Polaniča – so ostali praznih rok na prvem gradbenem razpisu za drugi tir Divača–Koper.

Ptujska gradbena skupina Nival in Jurij Krč, prvi mož telekomunikacijskega T2, sta zmagovalca prvega večjega spopada za gradbene posle pri projektu drugi tir Divača–Koper.

Podjetje 2TDK, ki ga je država ustanovila za izpeljavo 1,2 milijarde evrov vrednega projekta, je namreč s konzorcijem treh podjetij, ki so v lasti Nivala oziroma Krča, podpisala pogodbo za gradnjo objektov za prečkanje doline reke Glinščice na trasi drugega tira. Vrednost del znaša slabih osem milijonov evrov.

Gre za prvo večje presenečenje pri oddajanju poslov za drugi tir. Že od začetka priprave projekta so se kot favoriti omenjali največji domači gradbinci, ki so pri razpisu za gradnjo objektov čez Glinščico združili moči.

Generalka pred večjimi bitkami

Toda ponudba, ki jo je oddal konzorcij Kolektor CPG, Rika Janeza Škrabca in Pomgrad Stanka Polaniča, je bila kar 5,5 milijona dražja od najnižje ponudbe. V podjetju 2TDK tako niso imeli izbire. Kot so sporočili, bodo izbrani izvajalci – gre za podjetja Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel – do začetka novembra izdelali projektno dokumentacijo, če se neizbrani ponudniki pred tem ne bodo pritožili na državno revizijsko komisijo. Za dokončanje del pa bodo imeli na voljo 21 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo na območju jugozahodno od Kozine, neposredno v bližini meje z Italijo.

Foto: STA Vse to je le generalka pred drugimi večjimi razpisi. Že predvidoma septembra bo podjetje 2TDK objavilo prvi razpis za gradbena dela od Divače do konca predora T2 v bližini Kastelca, hkrati pa še drugi razpis za dela od konca predora T2 do Luke Koper. Vanj bodo ob gradbenih delih zajeli tudi predore in viadukte.

Po napovedih bodo v podjetju 2TDK izvajalca del izbrali do marca prihodnje leto. Domnevamo lahko, da se bodo slovenski gradbinci zaradi pomanjkanja referenc pri predorih morali povezovati v konzorcije s tujimi gradbinci.

Kdo vse že dela na drugem tiru

Ob gradnji objektov čez Glinščico je podjetje 2TDK, ki ga vodi Dušan Zorko, za zdaj oddalo še dva velika posla pri projektu drugi tir. 15 milijonov evrov vredna pripravljalna dela na trasi, med katere spada tudi gradnja dostopnih cest do trase, trenutno opravljata skupina Kolektor in sarajevska družba Euroasfalt.

Pred dnevi pa je podjetje 2TDK s konzorcijem treh projektantskih družb (Elea IC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting) podpisalo 17,5 milijona evrov vredno pogodbo o izdelavi projektov za izvedbo. Konzorcij, ki je na razpisu kot edini oddal ponudbo, bo zadolžen tudi za projektantski nadzor v obdobju gradnje. Elea IC in Irgo Consulting sta pred leti sodelovala tudi pri izdelavi projektne dokumentacije za predor Markovec.

Kot je znano, je prejšnji mesec odbor direktor Evropske investicijske banke (EIB) podjetju 2TDK odobril 250 milijonov evrov vredno posojilo za gradnjo projekta, pri čemer je kot pogoj za črpanje postavil sprejem zakona o državnem poroštvu. Da bo ta "kmalu vložen v državni zbor", je v ponedeljek v državnem zboru napovedal predsednik vlade Marjan Šarec.