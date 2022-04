Opec opozarja EU: To lahko povzroči enega največjih naftnih šokov

Skupina držav proizvajalk nafte zavrača pozive ZDA in Mednarodne agencije za energijo (IEA) k povečanju proizvodnje črnega zlata, da bi s tem ublažili rast cen, ki so prejšnji mesec dosegle rekordne vrednosti v zadnjih 14 letih.

Organizacija držav izvoznic nafte (Opec) je v ponedeljek Evropski uniji sporočila, da bi zdajšnje in prihodnje sankcije proti Rusiji lahko povzročile enega največjih šokov na naftnem trgu in da Opec ne more nadomestiti ruskih količin in povečati proizvodnje.

Potem ko je več zahodnih držav pozvalo proizvajalke nafte k povečanju proizvodnje, saj EU načrtuje nove sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju, so se predstavniki Evropske komisije včeraj na Dunaju sestali s predstavniki Opeca.

"Zaradi aktualnih in morebitnih prihodnjih sankcij EU bi se lahko srečali z izpadom sedmih milijonov sodčkov ruske nafte in drugih energentov na dan," je po poročanju Reutersa dejal generalni sekretar Opec Mohammad Barkindo.

Glede na trenutne razmere v sektorju "bi bilo skoraj nemogoče nadomestiti izgubo takšnih količin," je nadaljeval.

EU je znova pozvala države Opec, naj razmislijo o povečanju proizvodnje, da bi ublažile rast cen, je za Reuters povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije.

Opec je odgovoren za zagotavljanje ravnovesja na energetskih trgih, je poudaril predstavnik Evropske komisije.

Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale. Spodbudila jih je rahla ublažitev protikoronskih ukrepov v kitajskem Šanghaju. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je do popoldneva po singapurskem času podražila za 1,80 dolarja na 96,09 dolarja za 159-litrski sod. Za junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa je bilo treba odšteti 100,17 dolarja oz. 1,69 dolarja več kot v ponedeljek.

EU verjame, da lahko Opec poveča proizvodnjo iz rezervnih zmogljivosti, je razvidno iz dokumentov, ki jih je pridobil Reuters.

Barkindo je še dejal, da je trenutna situacija na naftnem trgu posledica dejavnikov na katere Opec nima vpliva. S tem je signaliziral, da članice Opec ne bodo povečale svoje proizvodnje.

Trenutne članice Opeca so Alžirija, Angola, Ekvatorialna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Kongo, Savdska Arabija, ZAE in Venezuela.