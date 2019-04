Odgovor in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev: "Šefa MIK Celje so stisnili v kot"

V zvezi s člankom " Šefa MIK Celje so stisnili v kot ", ki je bil na Siol.net objavljen dne 10. aprila 2019, smo od Aleša Ahčana prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

Ne drži, da je ob pomoči družbe Kreditna reforma d.o.o., direktor je Aleš Ahčan, podjetje DDM Invest posel z Abanko o odkupu terjatev MIK Celje sklenilo le mesec potem, ko je februarja lani eno od ključnih vlog v podjetju prevzel Alessandro Pappalardo. G. Pappalardo je mandat na DDM Investu nastopil marca 2018, veliko po tem, ko so g. Ahčana kontaktirali predstavniki DDM Investa in je bil DDM Invest s strani Abanke v decembru 2017 izbran kot najugodnejši ponudnik odkupa Abankinih terjatev do MIK Celje. G. Pappalardo je v času sklenitve tega posla delal še pri konkurenčnem podjetju in nikakor ni vplival na posel med DDM Investom in Abanko oziroma na g. Ahčana.

Tudi ne drži, da je bilo kmalu zatem, ko je g. Nikolić prišel v poslovodstvo HSE, Ahčanovo podjetje Incertus angažirano kot podizvajalec pri načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja Termoelektrarne Šoštanj. Glavni posel je bil sklenjen med HSE in družbo KF FINANCE, g. Filipič, direktor KF FINANCE pa je g. Ahčana za podizvajalsko delo angažiral, preden je bil g. Nikolić imenovan v upravo HSE.

Aleš Ahčan

zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.«