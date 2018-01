Le 43 zavezancev je za nazaj prijavilo oddajanje prenočišč turistom #Airbnb

Teden dni pred iztekom roka za samoprijavo dejavnosti in dohodkov fizičnih oseb, ki turistom prek spletnih platform Airbnb in Booking ponujajo lastne nepremičnine, se je za nazaj registriralo 43 davčnih zavezancev. Od objave poziva Finančne uprave (Furs) se je vnaprej registriralo 167 zavezancev. Od tega je 142 fizičnih oseb in 25 pravnih oseb, ki nameravajo opravljati dejavnost, so sporočili s Finančne uprave. Podrobnejši statistični podatki bodo znani v začetku februarja.

Davčni zavezanci, ki so v preteklih letih oddajali nepremičnine v turistični najem, imajo še do konca januarja čas, da se registrirajo za nazaj in pri davčnem organu prijavijo prejete prihodke. Kot še opozarjajo na Fursu, se lahko le na ta način izognejo postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih.

Kakšne so globe?

Zavezance, ki do konca januarja ne bodo izpolnili svojih davčnih obveznosti ali pa bodo nepremičnine še naprej oddajali nezakonito, lahko doleti od 400 pa do 30 tisoč evrov globe.

Relativni zastaralni rok, v katerem lahko Furs izterja davke, znaša pet let. Zavezance, ki se na institut samoprijave ne bodo odzvali do konca meseca, bodo individualno začeli pozivati in kaznovati že februarja.