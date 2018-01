Furs pravi, da misli resno, na samoprijave čaka še tri tedne #Airbnb

Davčni zavezanci, ki turistom prek spletnih platform Airbnb in Booking za bivanje ponujajo lastne nepremičnine, imajo še tri tedne časa, da dejavnost in dohodke prijavijo finančni upravi. V nasprotnem primeru lahko od februarja pričakujejo kazni.

Finančna uprava (Furs) še nima podatkov o številu samoprijav lastnikov nepremičnin, ki jih prek spletnih platform Booking, Airbnb in drugih oddajajo v turistične namene.

Zavezance, ki do konca januarja ne bodo izpolnili svojih davčnih obveznosti ali pa bodo nepremičnine še naprej oddajali nezakonito, lahko doleti od 400 pa do 30 tisoč evrov globe.

Potem ko je Furs konec lanskega leta pridobil obsežne podatke o slovenskih zavezancih, ki dosegajo dohodke iz oddajanja nepremičnin v turistične namene, se je javnost ogorčeno spraševala, od kod jim ti podatki. Kljub medijskim pritiskom vira podatkov in časovnega obdobja oddajanja niso želeli izdati, skrivajo ga še naprej.

Furs pomislil tudi na preračunljivost Slovencev

"Informacij o tem, kje je Furs pridobil podatke, v tem trenutku ne razkrivamo, saj bi to lahko ogrozilo postopke nadzora nad oddajanjem nepremičnin v turistični najem. Podatke pridobivamo na podlagi 39. člena ZDavP-2 in mednarodnih sporazumov o izmenjavi podatkov. Podrobnejših informacij pa ne razkrivamo, saj bi to lahko ogrozilo izvajanje zakonskih nalog Furs," so nam znova zatrdili na Finančni upravi.

Foto: STA Po njihovem prepričanju bi se v nasprotnem primeru določen segment davčnih zavezancev začel obnašati preračunljivo. "Če bi izvedeli, za katero časovno obdobje in od kod smo pridobili podatke, bi nekateri zavezanci ugotovili, da sami niso vključeni v preiskavo. Samoprijave tako ne bi vložili," pojasnjuje tiskovni predstavnik Furs Stojan Glavač.

Ob tem zagotavlja, da si državna institucija ne more privoščiti, da bi kogarkoli slepila o pridobljenih podatkih zavezancev, ki nepremičnine oddajajo na črno. Za črpanje podatkov imajo zelo široka pooblastila, tako prek domačih kot tudi mednarodnih institucij.

Prve kazni že februarja

Na vprašanje, za koliko let nazaj bo obdavčeno oddajanje nepremičnin v turistične namene, na Fursu skopo odgovarjajo, da relativni zastaralni rok znaša pet let. Zavezance, ki se na institut samoprijave ne bodo odzvali do konca meseca, bodo individualno začeli pozivati in kaznovati že februarja.

V Sloveniji je nepremičnino prek Airbnb mogoče oddajati na dva načina: - Fizična oseba je lahko sobodajalec, če ima manj kot 15 ležišč in če dejavnost opravlja le do pet mesecev v koledarskem letu. Pri tem mora biti vpisana v poslovni register, v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov mora določiti kategorijo nastanitvenega obrata. Ob opravljeni storitvi mora izdati račun in imeti cenik storitev. V bloku mora med drugim dobiti soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov. - Fizična oseba lahko nepremičnino oddaja tudi neturistično - po stanovanjskem zakonu. Nepremičnine lahko oddaja za daljše ali krajše časovno obdobje, najemniki pa so začasno prijavljeni na naslovu in ne plačujejo turistične takse. Pri tem mora imeti sklenjeno najemno pogodbo in dejavnost priglasiti davkariji.

