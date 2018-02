Od polnoči veliko cenejši bencin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene reguliranih pogonskih goriv so se znižale danes ob polnoči. Neosvinčen 95-oktanski bencin se je pocenil za 2,8 centa na 1,272 evra za liter, dizelsko gorivo pa za 2,1 centa na 1,219 evra, je razvidno iz današnje objave na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nove cene vsakih 14 dni

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo jih določajo sami na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah.

Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

Danes o usodi popolne svobodne določanja cene

Gospodarsko ministrstvo je prejšnji teden znova predlagalo popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov, a tudi tokrat očitno s tem predlogom ni uspelo. Tako bo treba zdaj podaljšati uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, bo vlada o enomesečnem podaljšanju odločala danes na dopisni seji.