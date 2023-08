Obdavčitev izrednih dobičkov italijanskih bank bo navzgor omejena

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so banke danes nazaj pridobile že okoli štiri milijarde evrov tržne kapitalizacije. Delnice banke Fineco na borzi pridobivajo pet odstotkov (v torek so izgubile 9,9 odstotka), delnice banke Monte dei Paschi di Siena 4,6 odstotka (v torek so izgubile 10,9 odstotka), delnice banke Unicredit 4,3 odstotka (v torek so izgubile 5,9 odstotka) in delnice banke Intesa Sanpaolo 3,2 odstotka (v torek so izgubile 8,7 odstotka).

Italijanske banke so na račun rasti obresti na posojila na podlagi dvigov obrestnih mer, s katerimi se Evropska centralna banka bori proti visoki inflaciji, tako kot preostale finančne institucije v Evropi v prvem polletju letos zabeležile visoke dobičke.

V Rimu so se zato odločili, da jih obdavčijo. Davek se bo nanašal na to leto, banke pa ga bodo poravnale v prihodnjem letu.

Oblasti nameravajo prihodke od davka uporabiti za podporo prebivalstvu, na primer na področju odplačevanja hipotekarnih posojil, ki so se močno podražila. Prav tako želijo znižati nekatere davke, ki tarejo Italijane.

Italijansko združenje bank ABI odločitve italijanske vlade, sprejete v ponedeljek zvečer, še ni komentiralo, saj je bila povsem nepričakovana. Po neuradnih informacijah je med bančniki povzročila veliko razburjenje.