Občina Piran za 4,6 milijona evrov kupila teniški center

Kompleks zajema teniški stadion, ki obsega igrišče, tribuno s 1.600 sedeži in stavbo s trgovinami, lokali ter poslovnimi prostori. V okviru teniškega centra je še 13 igrišč s peščeno podlago, štiri igrišča s trdo podlago in dve igrišči pod balonsko konstrukcijo. Občina je dobila tudi poti in zelenice med igrišči, igrišče za mini golf, balinišče in park. Foto: Grega Valančič / Sportida