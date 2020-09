Novi predsednik uprave SDH je Janez Žlak

Po odstopu Gabrijela Škofa s čela SDH je nominacijska komisija nadzornega sveta novega predsednika uprave iskala prek mednarodne kadrovske agencije Trenkwalder. Tak način imenovanja članov uprave SDH namreč poleg mednarodnega javnega razpisa predvideva zakon o SDH.

Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore, podane so bile ocene kandidatov tako s strani kadrovske agencije kot tudi nominacijske komisije. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za predsednika uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala Žlaka, so sporočili iz SDH.

Imena drugih kandidatov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov SDH ne razkriva.

Predsednica nadzornega sveta SDH Karmen Dietner je izrazila zadovoljstvo, da je nadzorni svet odločitev o novemu predsedniku uprave sprejel soglasno. "Janez Žlak nas je prepričal s svojimi izkušnjami, znanjem in izobrazbeno širino kot tudi z njegovimi ambicijami pri upravljanju kapitalskih naložb države, kjer bo poleg uresničevanja začrtane vizije, temeljnih načel SDH, strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter letnega načrta upravljanja pomembno tudi povezovanje in vključevanje vseh deležnikov. Še posebej bodo njegove osebnostne lastnosti in kompetence prišle do izraza pri pripravi institucije na preoblikovanje v demografski sklad," je poudarila.

Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike, magister ekonomskih znanosti in specialist strojništva, energetik. Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj.

Žlak je trenutno zaposlen na Petrolu kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Elesa, so še navedli v SDH.