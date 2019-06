Nova pocenitev goriva: večja bo razlika pri dizlu

Po tem, ko so cene dizla in bencina v začetku maja dosegle najvišje vrednosti po lanski jeseni, se bodo v torek še drugič zapored znižale. V torek nas čaka pocenitev 95-oktanskega bencina za 0,2 centa na 1,333 evra, dizla za 2,2 centa na 1,271 evra.

Foto: Siol.net