Nepremičninski posel leta: Qlandie prodane

Veriga nakupovalnih centrov Qlandia ima novega lastnika. To je postala avstrijska nepremičninska družba Supernova. Po dolgotrajnih pogajanjih se je namreč z ameriškim nepremičninskim skladom Lone Star RealEstate Fund dogovorila o nakupu nepremičnin, ki so v lasti družbe Centrice:

- sedmih nakupovalnih centrov Qlandia: v Novem mestu, Novi Gorici, Kranju, Mariboru, Kamniku, Krškem in na Ptuju;

- šestih Qcentrov: na Ptuju, Jesenicah, v Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Škofja Loki in Slovenski Bistrici;

- šestih manjših nakupovalnih središč (retail centrov v angl.) v Mariboru, Metliki, Novem mestu, Ravnah na Koroškem in Slovenskih Konjicah.

Še bolj odprta vrata avstrijskim trgovcem in Sparu

Avstrijci bodo torej prevzeli 19 centrov, ki imajo skupaj za več kot 200 tisoč kvadratnih metrov trgovskih površin. S tem bodo dokončno utrdili vlogo vodilnega igralca na trgu nakupovalnih središč v regiji. To pa v Slovenijo in države jugovzhodne Evrope še bolj odpira avstrijskim trgovcem in drugim podjetjem, kot je Spar, največji konkurent Mercatorju v Sloveniji. Z nemškim trgovcem s tehnično opremo OBI ima medtem Supernova sklenjeno dolgoročno partnerstvo.

Že lani jeseni je Supernova od Mercatorja kupila deset nakupovalnih središč v Sloveniji. Za to je odštela 116 milijonov evrov, napovedala pa je še za dodatnih 10 milijonov evrov vlaganj. S povezano družbo M2 je v Sloveniji že zgradila približno ducat trgovskih objektov, med katerimi je najbolj znana naložba v center Supernova na Rudniku v Ljubljani, vredna več kot 50 milijonov evrov. Zanimala se je tudi za naložbo v trgovsko središče v ljubljanskih Stožicah.

Nakupovalno središče Supernova na Rudniku v Ljubljani Foto: STA

Na Hrvaškem ima Supernova že v lasti nakupovalna središča, ki imajo skupaj za okrog 260 tisoč kvadratnih metrov trgovskih površin. Samo v Zagrebu je lani kupila tri (Centar Kaptol, Branimir Centar in Centar Cvjetni), še enega pa v Slavonskem Brodu. Intenzivno se širi tudi v Romuniji, za lani pa je napovedovala vstop v Srbijo.

Trenutno ima Supernova v lasti več kot 80 trgovskih centrov in drugih nepremičnin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Slovaškem in v Romuniji. Njihova tržna vrednost presega 1,2 milijarde evrov. Supernova najemnikom oddaja za skupaj več kot milijon kvadratnih metrov trgovskih površin.

Več sto milijonov evrov vreden posel

Koliko bo avstrijska Supernova plačala za 19 trgovskih centrov, še ni znano. Po zadnjih podatkih pa jih je podjetje Centrice v bilancah vrednotilo na okoli 267 milijonov evrov. Njihova tržna oziroma poštena vrednost je verjetno bistveno višja, saj so jo leta 2017 ocenjevali na deset odstotkov višje.

V vsakem primeru bo ameriški sklad moral poplačati za okoli 258 milijonov evrov posojil, s katerimi je leta 2016 financiral nakup. Dobil jih je pri londonski družbi Situs Asset Management, ki nastopa kot agent bank upnic. Iz letnega poročila podjetja Centrice Real Estate Ljubljana izhaja, da jim je denar v celoti posodila ameriška banka JP Morgan.

Foto: STA

Družba Centrice je lani ustvarila 27 milijonov evrov prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 12 milijonov evrov čistega dobička. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) je dosegel 30 milijonov evrov.

Američani kupili in v treh letih prodali

Gradnja verige trgovskih centrov Qlandia je bila eden od ključnih nepremičninskih projektov nekdanje bančne skupine Hypo v Sloveniji. Začeli so ga še pred začetkom finančne in gospodarske krize, vanj pa so po dostopnih podatkih vložili najmanj 350 milijonov evrov. Prvi center so odprli septembra 2006 na Ptuju, zadnjega pa na začetku leta 2011 v Kamniku.

Pri gradnji jim je pomagalo tudi več vplivnih domačih in tujih poslovnežev. To sta bila koroški nepremičninski mogotec Walter Moser, ki je bil povezan z ljudmi okrog nekdanjega prvega moža celovške Hypo banke Wolfganga Kultererja, pozneje obsojenega zaradi več kaznivih dejanj, in slovenski poslovnež in nepremičninar Jože Anderlič, ki živi na Dunaju, od nekdaj pa je imel dobre povezave v Avstriji.

Foto: STA

Ob propadu Hypa je največji del njegovega premoženja končal na njegovi slabi banki, družbi Heta Asset Resolution. Ta je leta 2016 Američanom za 350 milijonov evrov prodala družbo Centrice, ki upravlja trgovske centre in jih oddaja v najem lokalom in trgovinam, ki ponujajo program dom in tehnika, živilski supermarket, tekstil, obutev, športno opremo ...

Največji najemniki v njenih trgovskih centrih so: Spar, Hervis, Muller, H&M, C&A, Jysk, Drogerie Markt, Sports Direct, OBI, Tuš, Big Bang, New Yorker, Sportina Group, KIK, Takko Fashion, Pika Poka, Pepco, OVS, Hiša daril, Acron, KD Gostinstvo, Eurospin, Lisca, SGERM, McDonalds, Mana, CCC, Tedi in Deichmann.