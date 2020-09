Nepremičnine v drugem četrtletju dražje, promet ostaja skromen

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so bile v drugem četrtletju letos povprečno za 1,9 odstotka višje kot v predhodnem četrtletju in za 5,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Promet se je znova bistveno zmanjšal; vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila najnižja po prvem četrtletju 2015.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin, torej novih stanovanj in novih družinskih hiš skupaj, so se v drugem četrtletju glede na prejšnje četrtletje v povprečju zvišale za 7,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad, ki ga povzema STA.

Cene novih stanovanj so se po 0,3-odstotnem padcu v prvem četrtletju opazno zvišale, in sicer za 7,5 odstotka. Tudi cene novih družinskih hiš so se glede na prejšnje četrtletje zvišale (za 2,6 odstotka).

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na ravni celotne Slovenije v drugem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 1,4 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,6 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za en odstotek.

Največji skok cen novih družinskih hiš

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju na letni ravni v povprečju višje za 5,2 odstotka. Najbolj so se zvišale cene novih družinskih hiš (za 23,6 odstotka) in rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane (za 7,8 odstotka), opazno znižale pa so se cene rabljenih stanovanj v Mariboru (za 1,2 odstotka).

Skupna vrednost vseh v drugem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 229 milijonov evrov, kar je za približno 60 milijonov evrov manj od skupne vrednosti vseh prodaj v prvem četrtletju (288 milijonov evrov).

Vrednost prodanih nepremičnin najnižja po prvem četrtletju 2015

Hkrati je bila to najnižja vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin po prvem četrtletju 2015, ko je bila vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin 207 milijonov evrov. Število in vrednost prodaj sta bila po navedbah statistikov nižja tudi zaradi epidemije bolezni covid-19, ki je za nekaj časa praktično zaustavila sklepanje poslov na slovenskem nepremičninskem trgu.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v drugem četrtletju glede na prvo izrazito nižje. Prodanih je bilo namreč 2161 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 220 milijonov evrov, kar je za približno sto milijonov manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v drugem četrtletju prodanih le 55, potem ko jih je bilo v prvem četrtletju 76. Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala 10 milijonov evrov (v prvem četrtletju 14 milijonov evrov).