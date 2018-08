Nedokončani nepremičninski projekti ponujajo priložnost za zaslužek

Oglasno sporočilo

V času gospodarske rasti, v kateri se Slovenija nahaja zdaj, povpraševanje po nepremičninah raste, gradijo se novi nepremičninski projekti. Še iz časov krize nepremičninskega trga pa je na voljo nekaj nedokončanih nepremičninskih projektov, ki za dokončanje in prodajo končnemu kupcu ne potrebujejo tolikšnega vložka kot nepremičninski projekti, ki se gradijo od začetka. Predvsem pa bodo lahko te nepremičnine hitreje na voljo za prodajo, zato boste investitorji pozitiven nepremičninski val lahko ujeli pred drugimi nepremičninskimi projekti.

DUTB ima v svoji ponudbi zanimive nedokončane stanovanjske nepremičnine, ki so zagotovo predstavljajo investicijsko priložnost in nudijo možnost za zaslužek. DUTB že sama aktivno vodi postopke razvoja oz. dokončanja teh projektov, so pa vse nepremičnine še pred dokončanjem na voljo potencialnim investitorjem.

V Kopru na Ferrarski ulici je naprodaj poslovno-stanovanjski objekt, ki je bil zgrajen leta 2013 in obsega 164 stanovanj, 29 poslovnih prostorov ter parkirna mesta v podzemni garaži. Objekt se nahaja v neposredni bližini centra Kopra, od morja je oddaljen le nekaj minut peš, v njegovi neposredni bližini se nahaja tudi vsa potrebna infrastruktura (trgovine, vrtci, šole, javni promet …).

Ferrarska, Koper

V Vojniku pri Celju se nahaja večstanovanjski objekt novejše gradnje. Sestavlja ga 43 stanovanjskih enot v velikosti od 34 m² in 98 m². Objekt ima urejena pripadajoča zunanja in notranja parkirna mesta ter shrambe. V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura - trgovine, banka, lekarna, občina, vrtec in osnovna šola. Naselje in okolica ponujata številne možnosti rekreacije in pobega v naravo.

Vojnik

V Vrtojbi, nedaleč stran od Nove Gorice, je naprodaj dom starejših občanov ter oskrbovana stanovanja. Dom starejših občanov predvideva 120 postelj, razporejenih v eno in dvoposteljnih sobah. Vsaka soba je opremljena s svojo kopalnico, v vsaki etaži se nahaja še večji skupni prostor ter drugi večnamenski prostori. V pritličju so prostori, predvideni za dopolnilne dejavnosti. Objekt B predvideva 38 oskrbovanih stanovanj, del pritličja je namenjen prostorom za dopolnilno dejavnost.

Vrtojba

V Tolminu je naprodaj leta 2011 zgrajena večstanovanjska zgradba, ki obsega 9 razgibanih in sodobno zasnovanih stanovanj v velikosti od 60 do 100 m². Vsaki stanovanjski enoti, razen eni, pripadata dve parkirni mesti ter ena shramba. Pokrita parkirna mesta so urejena v kleti in v 6. etaži. Shrambe so urejene v kletnih prostorih in merijo od 5 do 25 m².

Tolmin

V naselju Škrjančevo, v neposredni bližini Domžal, sta naprodaj dve nedokončani večstanovanjski stavbi, ki obsegata 16 stanovanj. Vsaka stavba obsega 4 dokončana stanovanja v pritlični etaži z večjimi atriji ter 4 delno dokončana dupleks stanovanja v 1. etaži. Vsem stanovanjem pripada shramba v kleti ter zunanja parkirna mesta.

Škrjančevo

Na odlični lokaciji v centru Mariboru se nahaja več kot 10.000 m² velik nedokončan poslovno-stanovanjski objekt »Ob Jarku« - Centrum. Objekt je v III. gradbeni fazi, dela so se zaustavila 2010.

Maribor

Na Slovenski ulici v Mariboru se nahaja stanovanjsko-poslovni objekt, ki je delno novogradnja, delno pa obnovljen. Objekt obsega v celoti obnovljeni del starejše meščanske hiše, v katerem se nahajata dva ulična poslovna prostora in stanovanja v nadstropju (6 garsonjer in 4-sobno stanovanje v mansardi). Na dvoriščni strani objekta se nahaja novogradnja (prizidek), ki obsega večji lokal v kletni etaži z izhodom v atrij, dva manjša poslovna prostora v pritličnem delu (pasaža), v nadstropju pa 3-sobno stanovanje ter 4-sobno stanovanje dupleks.

Zgoraj omenjene nepremičnine ponujajo možnost investicije v celoto ter nato prodajo posameznih enot končnim kupcem. Ker prebujen nepremičninski trg ustvarja nove nepremičninske projekte, so projekti, ki potrebujejo zgolj dokončanje, zagotovo izjemna investicijska priložnost, saj jih lahko hitreje ponudite kupcem kot bodo tem na voljo novogradnje.

Naročnik oglasnega sporočila je DUTB.