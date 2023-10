Naziv Tovarna leta 2023 pomurskemu podjetju ROTO – Pavlinjek

Oglasno sporočilo

Prestižni naziv Tovarna leta 2023 časnika Finance je prejelo podjetje ROTO – Pavlinjek, ki se je tako pridružilo družbam Krka, Ljubljanske mlekarne, BSH Hišni aparati Nazarje, ETI Elektroelement, Novartis z enoto Biološke učinkovine Mengeš – Tovarnam leta v obdobju zadnjih petih let.Med finaliste za naziv Tovarna leta sta se uvrstili še podjetji Roletarstvo Medle in Trimo, zmagovalca pa je izbrala strokovna komisija.

Podjetje ROTO – Pavlinjek v Černelavcih za različne industrije razvija in po meri kupcev izdeluje izdelke iz polimerov za nadaljnjo vgradnjo (OEM), pa tudi izdelke, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko Roto. Že pred nekaj leti so se odločili za strategijo, ki jih usmerja v digitalizacijo, robotizacijo in k prehodu na obnovljive vire energije.

Komisija, ki je ocenjevala finaliste za Tovarno leta 2023, je v podjetju ROTO – Pavlinjek prepoznala konkretne in merljive rezultate, ki so posledica dosledne implementacije strategije podjetja. Za doseganje zastavljenih ciljev so bile potrebne tudi večje investicije ter nenehno izobraževanje kadrov.

Investicije v nove tehnologije

Podjetje ROTO – Pavlinjek je v svoje procese integriralo nove tehnologije, ki temeljijo na strateških usmeritvah. Aktivno se posvečajo tudi razvoju novih surovin in reciklaži, vključno z raziskavami izdelave iz bioosnovanega in biorazgradljivega materiala ter troslojnega materiala, pri čemer stremijo k zmanjšanju uporabe petrokemičnih materialov. Ima lastne razvojne ekipe, ki razvijajo nove tehnologije, usmerjene v zmanjšanje porabe energije, večjo produktivnost ter še boljšo kakovost izdelkov, ki imajo dolgo življenjsko dobo in jih je moč reciklirati.

Nova tehnologija robotiziranega rotacijskega litja ključno prispeva k občutnemu zmanjšanju porabe energije in večji produktivnosti. Posebnost nove tehnologije je, da se orodje ne segreva v peči, ampak ga segrevajo s pomočjo električnih grelcev, ki so nameščeni neposredno na orodju. Po besedah Matjaža Pavlinjeka električno robotizirano rotacijsko litje uporabljajo pri izdelavi izdelkov večjih serij, pa tudi pri zelo zahtevnih, npr. rezervoarjih za gorivo motociklov.

Z namestitvijo sončne elektrarne z nazivno močjo 485 kWp so zmanjšali ogljični odtis za več kot 120 ton ogljikovega dioksida ter dosegli 25-odstotno samozadostnost, kar pomembno prispeva k neodvisnosti in stabilnosti oskrbe z električno energijo.

Digitalizacija in avtomatizacija ter skrb za zaposlene

Digitalizacija je podjetju zagotovila večjo produktivnost, saj so s spajanjem dveh informacijskih sistemov dosegli avtomatsko načrtovanje proizvodnje, spremljanje in analizo podatkov v realnem času ter optimalno zasedenost strojev. Popolnoma avtomatiziran nadzor nad vsemi fazami proizvodnje omogoča tudi natančne informacije o dobavi posameznega izdelka.

Nov, popolnoma avtomatiziran plačilni sistem temelji na produktivnosti in kakovosti dela ter zaposlene še dodatno stimulira, saj lahko na koncu meseca prinese tudi do 30 % višjo plačo.

Upravljanje s kadri je ključnega pomena za uspeh podjetja, zato se vodstvo podjetja Roto –Pavlinjek temu še posebej posveča. Za na novo zaposlene so tako razliki poseben program uvajanja z mentorstvom, ki omogoča hitro integracijo zaposlenih v ta kompleksni sistem.

V portfelju več kot 2000 izdelkov

ROTO – Pavlinjek ponuja širok portfelj izdelkov iz polimerov za različne industrije (komponente za električne avtomobile, plovila in avtodome, gasilska vozila, gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, komponente za logistiko, karting bariere, marine program, komponente za hranilnike električne energije ter separatorje olja in zraka). Za znane kupce izdelujejo tudi zelo kompleksne izdelke, kot so rezervoarji za gorivo za motocikle za blagovni znamki KTM in Honda. V podjetju izdelujejo tudi produkte za končne uporabnike, kjer so paradni konji čolni Roto 450s in katamarani.

“Pri nas verjamemo, da se peta industrijska revolucija ne bo odvila počasi, ampak bo zahtevala hitro delovanje in odzivanje ter precejšnje investicije v nove tehnologije. Trajnostna naravnanost in skrb za varovanje okolja bosta v prihodnosti še bolj spremenili način dela in poslovanja, kot ga poznamo danes. Zato želimo v podjetju Roto – Pavlinjek zagotoviti trajnostno prihodnost tako, da povečujemo učinkovitost proizvodnje ter hkrati zmanjšujemo uporabo resursov in energentov. To smo dosegli z uporabo novih tehnologij, ki smo jih povezali z avtonomnimi algoritmi in umetno inteligenco.

Prav tako sta doseganje ničelnega ogljičnega odtisa in uporaba naravnih materialovproiriteti našega podjetja. Zato dajemo pri novih razvojnih projektih glavni poudarek novim generacijam materiala, njihovemu testiranju in certificiranju pred prenosom v serijsko proizvodnjo.” je po razglasitvi rezultatov povedal Matjaž Pavlinjek, direktor podjetja Roto – Pavlinjek.

Na slovesnem dogodku v Mengšu je družba prejela tudi priznanje za trajnostno naravnano tovarno. Nagrada pomeni, da podjetje poudarja zeleni prehod in trajnostni razvoj, ki sta nujna za ohranjanje konkurenčnosti slovenske industrije v skladu s cilji podnebne nevtralnosti in krožnega gospodarstva.

Podjetje ROTO – Pavlinjek je največja družba znotraj slovenske mednarodne skupine Roto, ki ima osem proizvodnih enot v štirih državah: v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji in Makedoniji. V skupini je zaposlenih več kot 500 ljudi, njihovi izdelki se prodajajo v 55 državah po vsem svetu. Skupina razvija, proizvaja in trži komponente iz polimerov za segmente avtomobilizma, kmetijske mehanizacije, plovil ter e-hranilnike. Pod lastno blagovno znamko ROTO proizvajajo čolne in katamarane, kajake in kanuje, rezervoarje, čistilne naprave, prečiščevalce industrijskih voda, program za vrt in drugo. Več o podjetju na: https://roto-group.eu

