Naučite se trgovati s ceno zlata

Zdi se, da se svetovni spor stopnjuje povsod. Konflikt v Ukrajini ne kaže znakov umirjanja. Napetosti med ZDA in Kitajsko zaradi Tajvana naraščajo in nekateri analitiki menijo, da bi Kitajska lahko vojaško ukrepala do konca leta.

Severna Koreja je letos na Južno Korejo izstrelila več raket kot kadarkoli prej, prav tako na Japonsko, ameriške vojaške ladje pa patruljirajo na tem območju.

Prejšnji teden, na Bližnjem vzhodu, sta ZDA in Savdska Arabija izjavili, da pričakujeta, da bo Iran v prihodnjih dneh začel napad na naftne objekte. Sam Iran se je v zadnjih tednih spopadel z državljanskimi in verskimi nemiri, za katere je obtožil Združene države.

Običajno je, da več vojaških ali morebitnih sporov, ki izbruhnejo hkrati, kot so našteti, vlagatelje spodbudi k nakupu zlata.

Cena je še vedno nizka tudi zaradi trenutnega dviga obrestnih mer, zato so naslednji koraki Feda izjemno pomembni. Trenutno obstaja 50 odstotkov možnosti, da bo Fed decembra zvišal obrestne mere za 50 bazičnih točk, celo JP Morgan je namignil, da bo vrednost delnic in zlata narasla, če se decembra zgodi nepričakovan dvig za 25 bazičnih točk.

Zadnji argument v prid zlatu je tehničen: ko zlato doseže tako imenovano "najnižjo" ceno 1.615 dolarjev, se vrne, ker trgovci menijo, da je to izjemno poceni.

Viri: Bloomberg, Investing

