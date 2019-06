Napaka Fursa: poslali več kot sedem tisoč napačnih izračunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi sistemske napake je Finančna uprava RS (Furs) odposlala 7.639 napačnih informativnih izračunov dohodnine. "Napaka ne bo imela posledic za zavezance. Do 15. junija bodo vsi dobili popravljen informativni izračun. Vračilo dohodnine se ne bo zamaknilo," pojasnjujejo na Fursu in se vsem opravičujejo.

Napaka se je pojavila pri prejemnikih informativnih izračunov dohodnine, ki so bili del leta 2018 tudi vzdrževani družinski člani, pravijo na Fursu.

Nekaj manj kot pol odstotka vseh zavezancev oziroma 7.639 je v teh dneh dobilo napačen informativni izračun dohodnine. Vsi ti davčni zavezanci bodo najpozneje do 15. junija 2019 po pošti na dom prejeli nov, popravljen informativni izračun dohodnine. Tisti izračun, ki so ga domov že dobili in je napačen, pa bo štel za brezpredmetnega, kar bo v novem izrecno navedeno.

Vračilo dohodnine se ne bo zamaknilo

Vračilo dohodnine bodo davčni zavezanci prejeli najpozneje do 31. julija 2019, torej v enakem roku, kot bi ga, če se napaka ne bi zgodila.

"Če bodo zavezanci v novem informativnem izračunu ugotovili kakšen drug ugovorni razlog (na primer prijava dohodkov iz tujine in drugo) morajo ugovor vložiti najpozneje do 1. julija 2019. Zoper prvi, brezpredmetni informativni izračun naj davčni zavezanci ne vlagajo ugovora," pravijo na Fursu.

Za napako kriv zunanji izvajalec

Napaka se je zgodila na strani zunanjega izvajalca, ta bo tudi nosil vse stroške, ki bodo povezani z odpravo napake.

"Vsem zavezancem, ki so bili prizadeti, se opravičujemo in se zahvaljujemo za razumevanje," še dodajajo na Fursu.