Namesto avtomobilov bodo raje prodajali stanovanja

Salon avtomobil Citroen, Škoda in Hyundai je konec julija, po več kot dvajsetih letih, zaprl svoja vrata.

Lastniki pravkar zaprtega avtomobilskega salona za Bežigradom se spogledujejo z gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Na 11 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču bi lahko umestili okoli 170 stanovanj in več poslovnih prostorov.

Podjetje Avtomerkur, ki je na Samovi ulici v Ljubljani več kot dve desetletji prodajalo in servisiralo vozila znamk Citroen, Škoda in Hyundai, je zaprlo vrata. "Glede na negativno poslovanje in negotovo perspektivo razvoja avtomobilske dejavnosti je bila sprejeta odločitev o izstopu iz avtomobilske dejavnosti," nam je pojasnil likvidacijski upravitelj Sašo Tanko, sicer član uprave Hram Holdinga.

Avtomerkur, ki je v 100-odstotni lasti družbe Unit-as nepremičnine, je sicer del finančne družbe Hram Holding.

Kupca niso našli, zato so se odločili za likvidacijo

Pojasnil je, da so sicer konec lanskega leta prek finančnega svetovalca stekli postopki za zbiranje ponudb za prodajo Avtomerkurja. A kljub nepogojevanju cene v prodajnem postopku potencialni kupci iz dejavnosti niso našli interesa, zato se postopek prodaje ni uspešno zaključil.

Na podlagi navedenega je bila sprejeta odločitev o pričetku postopka likvidacije družbe Avtomerkur, ki je bil vpisan v sodni register z dnem 30. 5. 2019," pove Tanko.

Prodaje in servisa vozil tako za Bežigradom ne bo več, bo pa na delu lokacije kleparsko-ličarske storitve do nadaljnjega zagotavljalo podjetje Avto Natura, ki prostore najema od Avtomerkurja.

Atraktivna lokacija za gradnjo stanovanj

A ker zdaj že nekdanji avtosalon stoji na izjemno zanimivi lokaciji blizu središča Ljubljane, se upravičeno zastavlja vprašanje, kaj nameravajo lastniki narediti z zemljiščem. Kot nam je pojasnil likvidacijski upravitelj, bodo v kratkem pričeli postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kar jim bo po njihovih informacijah vzelo dve leti časa.

OPPN zajema idejno zasnovo območja in ga mora potrditi občinski svet. Je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na 11 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču je dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov. Usmeritve za izdelavo OPPN na tem območju dopuščajo gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov. Največja dovoljena višina objektov ob Samovi ulici je lahko enaka višini obstoječega poslovnega objekta Lesnina na Parmovi ulici. Ta ima sedem nadstropij. V zaledju se morajo objekti prilagoditi višini okoliških objektov. Dovoz mora biti urejen s Samove in Podmilščakove ulice, je določeno v občinskem prostorskem načrtu (OPN).

V okviru postopka priprave OPPN bomo lahko natančneje opredelili potencial lokacije v smislu pozidanosti, števila stanovanj, poslovnih prostorov, vrednosti … Odprte so še vse možnosti, tako možnosti prodaje zemljišča kot vključenosti naše družbe v projekt gradnje," še sklene Tanko.

Dober donos na investicijo

"Lokacija Avtomerkurja bo v nekaj letih postala zelo atraktivna, saj bo podaljšek središča mesta," je prepričan nepremičninski posrednik Roman Prskalo. Lokacija je po besedah Romana Prskala iz nepremičninske agencije Metropola IN za potencialne investitorje stanovanjske gradnje zelo zanimiva.

"Nahaja se blizu središča mesta. Na Parmovi je že predvidenih nekaj stanovanjskih projektov, na Dunajski cesti pa je načrtovana obnova Plečnikovega stadiona, nova poslovna stavba Petrola, Krka je pravkar zgradila novo poslovno stavbo … Z izgradnjo Emonike ter ureditvijo območja Baragovega semenišča in Gospodarskega razstavišča bo lokacija Avtomerkurja v nekaj letih postala zelo atraktivna, saj bo podaljšek središča mesta," je prepričan Prskalo.

Dodaja, da celotno zemljišče meri 11 tisoč kvadratnih metrov, kjer bi investitor lahko zgradil okoli 1.800 kvadratnih metrov poslovnih prostorov in okoli 170 stanovanj. Po njegovih grobih izračunih bi bil donos na investicijo lahko relativno visok, če bi upoštevali sedanje razmere na nepremičninskem trgu.

