Največje napake, ki se jim morate izogniti, če želite zaslužiti

Varčevalci se vse pogosteje sprašujejo, kam z denarjem v teh negotovih časih, da bi dobili vsaj nekaj več obresti. Kako varčevati, da se sploh splača? Naložbeno varčevanje je lahko donosna in pozitivna izkušnja, če se pri tem držite nekaj zlatih pravil in se izogibate napakam, ki vas lahko drago stanejo.

Včasih je bil povprečni vlagatelj zadovoljen, če je njegovo premoženje z depoziti in varčevanjem v bankah ohranjalo svojo vrednost, danes je situacija popolnoma drugačna, saj tovrstne naložbe niso primerne za ohranjanje vrednosti premoženja, kaj šele za njegovo plemenitenje. Finančne svetovalce družbe Finančna hiša, ki jo odlikuje prestižno priznanje zlata bonitetna odličnost, smo vprašali, katere so glavne napake, ki so jim izpostavljeni povprečni vlagatelji.

Mislite s trezno glavo in ne nasedajte nepreverjenim govoricam, kaj se izplača in kaj se ne izplača.

Ne sklepajte naložbenih polic s slovenskimi skladi. Ta odločitev je ena najdražjih. Če sklenete naložbeno polico z obročnim mesečnim ali letnim vplačevanjem, jo sklenite s tujimi investicijskimi skladi, do katerih ne morete direktno vstopati v Sloveniji.

Po analizah Finančne hiše je prav gotovo ena najboljših naložbenih polic naložbeno varčevanje, ki vlaga v svetovno najbolj priznane sklade in največje na svetu.

Z naložbo v delniški sklad Infond Technology, ki vlaga v tehnologijo, ste letos v 11 mesecih lahko dosegli 31,78 odstotkov donosa. 11-mesečno varčevanje v skladu Triglav Azija pa je prineslo 28,64-odstotni donos v letošnjem letu (na dan 17.11.2020 od 1.1.2020).

Celotno tečajnico si lahko ogledate tukaj.

Ne iščite najcenejše možnosti

Naložba v razpršene vzajemne sklade ponuja obljubljeni donos.

Finančni svetovalci Finančne hiše opozarjajo potencialne vlagatelje, da je občutek, da se mora denar plemenititi zastonj, zelo varljiv. Če je treba za doseganje donosov nekaj plačati, veliko vlagateljev najprej posumi na goljufijo. Raje nasedajo obljubam o ekstremno visokih donosih, ki jih bodo dosegli "skorajda brez stroškov", z vlaganjem v indeksne sklade, s samostojnim trgovanjem na raznih platformah, s samostojnimi nakupi posameznih delnic itd. Pri tem se namreč ne zavedajo, da samostojno trgovanje zahteva veliko časa in znanja, poleg tega pa so naložbe v posamezno delnico ali kriptovaluto veliko bolj tvegane kot naložbe v razpršene vzajemne sklade ali zavarovalno polico. Res je, da v tem primeru vlagatelj plača določene stroške, vendar takšna naložba ponuja potencialni donos in nadzor pristojnih državnih nadzornih organov (AZN, ATVP, Banka Slovenije).

Upravljanje svojega premoženja prepustite strokovno usposobljenim finančnim svetovalcem, da boste lahko brez skrbi uživali v svojem prostem času.

Nikar predčasno ne prekinjajte naložbenih polic

Mag. Karmen Darvaš, direktorica Finančne hiše: "Mnogo ljudi si želi realizirati visoke donose, na prevzem naložbenega tveganja pa niso pripravljeni." "Če ste naložbeno polico sklenili za 20 let, vztrajajte vsaj deset let in je ne prekinjajte po treh ali štirih letih," svetuje mag. Karmen Darvaš, direktorica Finančne hiše.

Po desetih letih vam ne bo treba plačati davkov, poleg tega so odkupne vrednosti pri naložbenih policah v prvih letih slabe.

Pohlep in panika sta zanesljiv recept za realizacijo negativnih donosov. Mnogo ljudi si želi realizirati visoke donose, na prevzem naložbenega tveganja pa niso pripravljeni. Bojijo se naložb v vzajemne sklade, analizirajo pretekle donose in dnevna gibanja, hkrati pa lahkotno nalagajo v popolnoma neznane valute na kripto trgu. Skrbi jih, da v vzajemnih skladih, ki so dolgoročno relativno zelo varna naložba, lahko vse izgubijo, želijo si investirati v delnice manj znanih izdajateljev, v izvedene finančne instrumente in novo nastajajoče kriptovalute, ki obljubljajo enormne donose, hkrati pa so tudi velikansko tvegane.

Pri dolgoročni naložbi v dobro razpršene delniške sklade, ki so po teoriji najbolj tvegani, je možnost realizacije izgube že po desetih letih manjša od 2 odstotkov. Možnost realizacije višjih donosov od povprečne realne donosnosti teh naložb na dolgi rok, ki znaša od 6 do 8 odstotkov letno, pa je bistveno večja, če se le lahko izognete strahu in paniki ter mirno prenesete tudi nihanja navzdol – tudi če ta znašajo 50 odstotkov. Na dolgi rok boste zagotovo v plusu. V taki situaciji se raje izognite želji po prodaji in namesto tega svoj vložek še povečajte.

Nekateri finančni produkti obljubljajo tudi trimestne letne in mesečne donose. Pri takšnih produktih je možnost realizacije izgube bistveno večja. Vlagatelji lahko končajo v minusu ali izgubijo celoten denarni vložek. Vložki v tako visoko tvegane naložbe naj ne bi presegali od 5 do 10 odstotkov likvidnih finančnih sredstev.

Pred naložbo določite cilje in čas, ki vam je na voljo. Skupaj s svetovalcem ocenite nagnjenost k tveganju – kakšen donos pričakujete, kakšno nihanje lahko prenesete. Na podlagi tega je treba izdelati naložbeno strategijo in sredstva ustrezno razpršiti. Postavljene strategije se nato držite. Morebitne spremembe je treba sprejemati v luči večjih sprememb na trgu, ne pa ob vsakem manjšem premiku. Dolgoročne naložbe potrebujejo ključno sestavino, potrpežljivost.

Zlato ni vedno najboljša naložba

Zlato ni najboljši način za dolgoročno plemenitenje premoženja.

Zlato lahko v določenih obdobjih (tudi v času krize) prinaša lepe donose, tako kot lahko lepe donose realizirate tudi z vlaganjem v nepremičnine in na kapitalske trge. Zlato je res najboljši ohranjevalec vrednosti, ni pa najboljši način za dolgoročno plemenitenje premoženja. Vsak posamični trg (trg plemenitih kovin, nepremičninski trg, trg kriptovalut in kapitalski trg) prinaša s seboj določena specifična tveganja in v posameznih fazah gospodarskega cikla deluje drugače.

Najboljša naložba po mnenju finančnih svetovalcev Finančne hiše je dobra razpršenost naložb, tako po vrsti kot po ročnosti. S tem si boste zagotovili donos in varnost.

Ne iščite in ne čakajte primernih trenutkov

Redno nalaganje denarja se najbolj obrestuje. Vlagate lahko že po 30 evrov mesečno.

Nikoli ne vlagajte, ko to počnejo že vsi drugi, ker to pomeni, da ste ugoden trenutek za nakup že zdavnaj zamudili. Boljša metoda je, da vstopite na trg potem, ko so le-ti močno padli. Veliko bolj se obrestuje naložba, kjer v določenem obdobju redno nalagate denar, kot pa čakanje na pravi trenutek za vstop na trg, ki ga v resnici nihče natančno ne pozna.

Tudi v finančnem svetu velja nasvet, da se vztrajnost splača in poplača.

Primer: Kam naj naložim 20 tisoč evrov?

"Imam 20 tisoč evrov prihrankov, ki mi ležijo na banki. Na banki ne dobim nič, a ne vem kam drugam naj vložim ta denar. Seveda pa ne želim denarja izgubiti in špekulirati z njim. Sem "ziheraš", a vendar želim nekaj več za svoj denar, kakor dobim na banki. Tega denarja zagotovo ne bom potreboval v naslednjih 10 letih. Kam ga naj naložim? Kako je z davki, stroški?" Matej.

Finančni svetovalci Finančne hiše svetujejo nekaj možnosti: Pričakujete lahko od 20- do 30-odstotni donos

Denar zaradi inflacije izgublja vrednost iz dneva v dan. Svetovali bi vam naložbo v globalne delniške sklade s poudarkom na razvite trge, kot so recimo Amerika in Evropa. Mogoče bi manjši del naložili v azijske sklade, saj tam nastajajo velika podjetja (Alibaba, Samsung, Huawei, …), ki močno konkurirajo največjim korporacijam na svetu, kot so recimo Apple in Amazon. Poudarek naj bo torej na razvitih trgih in na največjih podjetjih na svetu (Microsoft, farmacevtska podjetja, Google, …), saj ta poslujejo dobro tudi v času globalnih recesij in kriz. V času borznih padcev ta podjetja tudi manj padejo/nihajo, kar je pomembno glede na to, da ne želite tvegati.

Znesek 20 tisoč evrov lahko razdelite na 166,66 evra mesečno in sklenete varčevalno/naložbeno pogodbo za dobo 10 let. Na ta način denar razpršeno, postopoma in tako rekoč brez tveganja naložite za obdobje 10 let. Pričakujete lahko od 20- do 30-odstotni donos, na katerega ne bo obračunan davek od donosa iz naslova kapitalskih naložb. Del denarja bo vedno dostopen na banki, preden ga boste postopno vložili v naložbeni produkt.

Predlagamo naložbeni račun Hybrid, ki vam omogoča tri najpomembnejše lastnosti: neobdavčen denar po 10 letih, nizki stroški v primerjavi s slovenskimi družbami za upravljanje, imajo pa tudi najboljše svetovne upravljalce na svetu, kar vam prinaša boljšo donosnost z višjo stopnjo varnosti.

Zakaj izbrati donosno naložbeno polico?

Pri naložbenem varčevanju lahko sami izberete svojo naložbeno strategijo, vrsto naložbe in pričakovane donosnosti.

Naložbeno varčevanje vam nudi možnost, da na optimalen način izkoristite možnost visokih donosov na mednarodnih finančnih trgih in možnost garancije na kapital. V okviru naložbenega varčevanja je na izbiro več kot 90 svetovno priznanih delniških, mešanih in obvezniških vzajemnih skladov.

Skladi z največ zvezdicami Med tremi največjimi investicijskimi skladi na svetu, ki so hkrati uvrščeni na ocenjevalno lestvico bonitetne agencije Morningstar, so: Fidelity Funds s petimi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v zadnjih 24 letih dosegel +418,50 odstotkov donosa,

BlackRock Global Funds s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v 18 letih dosegel 396,20 odstotkov skupnega donosa,

Invesco Funds s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, ki je v 29 letih dosegel +325,40 odstotkov donosa.* V te sklade lahko vlagate mesečno s poljubnimi mesečnimi ali letnimi zneski in sledite cilju doseganja potencialno višjih donosov. Naložbeno varčevanje v teh skladih je primerno za namen ustvarjanja dodatne rente, pokojnine ali za namen varčevanja za otroka. *Donosi na dan 22.09.2020.

Prednosti naložbenega varčevanja:

- Sami izberete svojo naložbeno strategijo, vrsto naložbe in pričakovane donosnosti. Odločite se lahko za mesečna vplačila (minimalen znesek 30 evrov), letna vplačila ali za enkratno vplačilo. Znesek lahko kadarkoli spremenite.

- Enkrat mesečno se lahko odločite za brezplačno spremembo naložbe z menjavo investicijskih, vzajemnih skladov. Vedno se lahko odločite za enkratno dodatno vplačilo ali delna izplačila.

- Dvig prihrankov je po desetih letih neobdavčen. Svoj dobiček in donose lahko vedno zaščitite z "Lock-In". Lahko se odločite za možnost garancije na kapital. Naložbena polica je davčno ugodnejša, saj je po desetih letih oproščena davka na kapitalski dobiček.

- Na koncu obdobja se lahko namesto izplačila kapitala odločite za izplačevanje mesečne rente do konca življenja.

Primerno tudi za pokojnino

Že danes začnite varčevati za dodatno pokojnino.

Več kot polovica upokojencev pri nas prejema manj kot 600 evrov pokojnine. Če si želite zagotoviti finančno varnost v jeseni življenja, že danes premislite o primernem investiranju za upokojitev.

Glede na socialno politiko in dejstvo, da se javne pokojnine ne bodo zviševale, pogoji pa se zaostrujejo, je pomembno, da razmišljate o dodatnih prihodkih ali rentah, ki vam bodo omogočale dostojno življenje v pokoju. Rešitev je dobro zasnovan individualni pokojninski načrt, s katerim boste točno vedeli, koliko bo znašala vaša državna pokojnina, koliko denarja potrebujete za finančno varnost, kateri način varčevanja je najprimernejši za vas glede na vaše letne dohodke in glede na časovno oddaljenost od vaše upokojitve, višino mesečnih vplačil, znesek dodatne pokojnine iz vaših že obstoječih varčevanj.

Začnite varčevati za dodatno pokojnino, saj si s čim prejšnjim varčevanjem lahko z nižjimi zneski zagotovite višje prihodke za varno starost.

Naložbeno varčevanje v tujih skladih je primerno za namen ustvarjanja dodatne rente, za otroka, za hude čase, potovanje ali nepremičnino, naložbe pa se lahko uporabijo za pokojninsko rešitev za dodatno neobdavčeno rento do konca življenja. Za 378 evrov mesečne rente po upokojitvi potrebujete najmanj 100.000 evrov kapitala.

Finančna hiša je prejemnica prejemniki platinaste bonitetne odličnosti, že peto leto zapored pa je ocenjena z prestižno edicijo zlate bonitetne odličnosti (BISNODE).