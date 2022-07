Najbolj zaželen naslov v Ljubljani

Najlepše mesto, ki ga varujejo zmaji: Ljubljana, mesto s slikovito mešanico baroka in secesije, umirjena lepota, polno življenja in miline. V srcu Ljubljane stoji elitni kompleks Palais in Villa Schellenburg, ki ga na eni strani zaznamuje bližina zgodovinskega jedra in na drugi strani čudoviti park Tivoli. To je najbolj zaželen naslov v Sloveniji.

Mesto, v katerem ne boste nikoli ostali lačni življenja

Ljubljana je mesto s staro dušo. Po njenih ulicah so se sprehajali pesniki, slikarji, arhitekti, ki so začrtali in zapisali njeno zgodovino.

France Prešeren še danes pogleduje k ljubi Juliji, zraven pa se Plečnikovo tromostovje dviguje čez smaragdno reko kot roke ljubimcev. Nesojenemu ljubimcu ob večerih nežno odmevajo simfonije violinistov, zjutraj pa se z malih teras sliši potrkavanje kavnih skodelic, ki se kot melodija ljubljanskega prestiža prelivajo po ozkih ulicah. Evropsko stičišče kulture, umetnosti, festivalov in kulinarike vas ne bo nikoli pustilo lačne življenja.

Ljubljana – stičišče modernega in klasičnega

Lokacija in atmosfera sta zmagovita kombinacija pri iskanju stanovanja, saj se z nakupom ne odločamo le, kje bomo živeli, temveč kako bomo živeli.

Poslovno-stanovanjski kompleks Palais & Villa Schellenburg ima oboje: na eni strani se bohoti moderni mestni park, na drugi strani pa leži staro mestno središče, ki je polno življenja in zgodb, zapisanih v arhitekturo mesta. Granitne kocke nas opominjajo, da so tla Ljubljane nekdaj tlakovali tudi stari Rimljani, katerih artefakti ponekod še danes ležijo pod našimi nogami.

V kompleksu Schellenburg bo 125 stanovanj, mestni kompleks bo sestavljen iz treh stavb, sedemnadstropnega objekta Palais, petnadstropne Ville in šestnadstropnega poslovnega objekta. Površina stanovanja se giblje od 62 kvadratnih metrov za najmanjšo enoto do skoraj 600 kvadratnih metrov za največje stanovanje. Pod objektom bo garažna hiša. Gre za stavbo, grajeno v skladu z zahtevami irskega mednarodnega certifikata za trajnostno najučinkovitejše stavbe na svetu BREEAM. Stanovanja v Villi bodo vseljiva konec oktobra letos, v Palais pa oktobra 2023. Investitor podjetje Reitenburg je idejno zasnovo zaupal nemškemu arhitekturnemu biroju KSP Jurgen Engels Arhitekten, nadaljnjo izvedbo so prevzeli v slovenskem biroju API arhitekti, medtem ko gradbena dela potekajo pod okriljem podjetja SGP Graditelj.

Najlepši naslov v Ljubljani

Kompleks Schellenburg je dialog dveh nasprotujočih arhitekturnih slogov.

Medtem ko arhitektura zgradbe Palais sledi ritmu oblikovnega jezika pripadajočega poslovnega objekta, Villa izraža značaj suverenega osamelca. Obema kontrastnima stavbama so skupna visoka pričakovanja, ki so izpolnjena v notranji ureditvi stanovanj: brezkompromisna vrhunska izvedba razkošnih stanovanj je odraz premišljenosti in umetniške dovršenosti.

Premium stanovanja kompleksa Schellenburg na novo opredeljujejo kulturo bivanja v Ljubljani in poetično dopolnjujejo dušo najlepšega mesta na svetu.