Nafta najdražja do sedaj od začetka tega leta. Ali bo to vplivalo na ceno goriva?

Nenehne politične napetosti v Venezueli, predvsem boj za oblast med aktualnim predsednikom Nicholasom Maduro in opozicijskim voditeljem Huanom Guaido, so vplivale na padec proizvodnje surove nafte v tej pomembni državi-članici organizacije OPEC.

Zraven krize v Venezueli, je močno vplival tudi konflikt v še eni državi članic OPEC-a. V libiji trenutno poteka boj med trenutno oblastjo in protestanki, katere vodi general Khalifa Haftar. Moč generala se približuje glavnemu mestu Tripoli in grozi mednarodno priznani vladi Libije. V teh bojih naftni terminali prehajajo iz ene kotrole na drugo, kar upočasnuje proizvodnjo in distribucijo surove nafte v državi.

Padec proizvodnje se beleži tudi v Iranu, ki je pod sankcijami ZDA od novembra prejšnjega leta in je tudi iz te države očitno zmanjšan izvoz kupcem po svetu. Zraven tega, močno zavira proizvodnjo tudi sporazum OPEC kateri se spreminja od začetka tega leta, kar je vse skupaj potisnilo ceno surove nafte na pet mesečni maksimum.

Vir: MT4 platforma, oddelek za analizo tržišča Fortrade, Bloomberg, Reuters

