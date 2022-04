Na Rudniku se bo to pomlad dogajalo veliko več

Z dograditvijo novega dela je nakupovalno središče Supernova Rudnik bogatejše za 20 tisoč kvadratnih metrov, 50 trgovin in razne zabavne in rekreativne vsebine.

Z dograditvijo novega dela je nakupovalno središče Supernova Rudnik bogatejše za 20 tisoč kvadratnih metrov, 50 trgovin in razne zabavne in rekreativne vsebine. Foto: Ana Kovač

Center Supernova Ljubljana Rudnik so odprli pred 14 leti − takrat je to bil prvi slovenski projekt graške nepremičninske družbe Supernova, ki ima svoja središča in poslovne nepremičnine še v Avstriji in na Hrvaškem, deluje pa tudi v Nemčiji, Romuniji in na Slovaškem.

Zadnje priprave na odprtje gastronomske ponudbe v novem delu nakupovalnega središča Supernova Rudnik Foto: Ana Kovač

V 14 letih do 24 središč po Sloveniji

Danes, ko bo obiskovalcem Supernove na Rudniku na voljo 50 tisoč kvadratnih metrov prostora namesto dozdajšnjih 30 tisoč, ima Supernova v Sloveniji še 23 drugih nakupovalnih središč, kjer je skupaj z Rudnikom že pred njegovo razširitvijo zaposlenih več kot deset tisoč ljudi.

Z odprtjem novega dela na Rudniku se bo to število povečalo še za 800, je ob odprtju spomnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je zaradi zdravstvenih razlogov svojo fizično navzočnost moral nadomestiti z vključitvijo prek spleta.

Ustanovitelj skupine Supernova dr. Frank Philipp Albert in ljubljanski župan Zoran Janković, ki je ob odprtju centra Supernova Rudnik potrdil, da bo v neposredni bližini tega središča vzpostavljeno železniško postajališče. Foto: Ana Kovač

Med centri Supernove v Sloveniji so tudi vsa nekdanja središča Qlandia in velik del nekdanjih Mercatorjevih centrov, ki po prevzemu postopoma že prehajajo pod enotno blagovno znamko Supernova. Skupno vrednost vseh svojih slovenskih naložb Supernova ocenjuje na 725 milijonov evrov.

Neugodnim okoliščinam navkljub dokončano v rokih

Ob odprtju so lastniki ponovno izrazili zadovoljstvo, da so se dela na njihovi naložbi v center na ljubljanskem Rudniku, vredni 70 milijonov evrov, končala v rokih kljub omejitvam in zaporam javnega življenja, ki jih je zadnji dve leti oziroma od septembra 2020, ko so gradbeni stroji tam začeli brneti, krojila epidemija covid-19.

Poudarjajo tudi, da je obnova izpeljana skladno z najsodobnejšimi trajnostnimi standardi.

Slavnostno odprtje razširjenega nakupovalnega središča Supernova Rudnik, ki bo kupce sprejelo danes zvečer. Foto: Ana Kovač

V razširjeni Supernovi na Rudniku je zdaj med drugim 109 trgovin (od tega je 50 novih), 19 restavracij in barov v dveh nadstropjih ter veliki butični fitnes, predvsem za najmlajše pa še zunanja plezalna stena, zunanje igrišče in različne športne površine. Preostalih približno pet odstotkov prostorov, ki jih še niso oddali, bo svoje najemnike dobilo predvidoma do konca meseca, pojasnjujejo pri Supernovi.

Nove možnosti za zabavo

Novosti, ki še pridejo, so tudi sedem kinodvoran, s katerimi Cineplexx vstopa v Ljubljano, in dva zabaviščna parka, eden med njima pa so WOOP! Izzivi, ki bodo ravno na Rudniku imeli svojo slovensko premiero.

Vodja leasinga družbe Supernova za Slovenijo Mojca Prošek med sprehodom pred odprtjem odgovarja, kaj bi navedla kot največjo dodano vrednost novega dela nakupovalnega središča na ljubljanskem Rudniku.

Nedavno dokončana garažna hiša v neposredni bližini Supernove Rudnik, uporablja jo tudi sosednje nakupovalno središče E.Leclerc, zagotavlja 1.800 parkirnih mest, na voljo je še 752 parkirnih mest zunaj garaže.

Vrhunec otvoritvene slovesnosti bo "ekološki ognjemet"

Odprtje razširjenega centra Supernova Rudnik bodo pospremili s slovesnim programom na prvi dan ter ugodnostmi in priložnostnimi dogodki, ki se bodo vrstili še nekaj dni za tem.

Tako bo prvi dan središče odprto do polnoči, na odru se bodo takrat zvrstili Klemen Slakonja, Marko Stanković, ViP Band, Maja Keuc - Amaya in Lea Sirk.

Razširitev Supernove Rudnik je vredna 70 milijonov evrov, v novem delu pa nastaja okrog 800 novih delovnih mest. Foto: Ana Kovač Posebna poslastica brezplačnega dogajanja ob odprtju za obiskovalce, so prepričani v družbi Supernova, bo "ekološki ognjemet" vizualnega umetnika, glasbenika, producenta in DJ-a Parova Stelarja, ki je zaslovel tudi s sodelovanjem z znanimi svetovnimi glasbeniki, kot so Lady Gaga, Lana Del Rey in Marvin Gaye.