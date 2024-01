Na Kubi se bo gorivo podražilo za več kot 500 odstotkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cena litra navadnega bencina se bo po poročanju AFP s 25 pesov (20 dolarskih centov) zvišala na 132 pesov, cena premijskega bencina pa s 30 na 156 pesov, je na državni televiziji v ponedeljek povedal kubanski finančni minister Vladimir Regueiro.

Oblasti so tudi napovedale, da bodo turisti, ki obiskujejo to karibsko otoško državo, gorivo plačevali v tuji valuti.

Povprečna plača ne bo zadoščala za poln "tank"



Povedano drugače, do zdaj je liter navadnega bencina stal nekaj manj kot en evro, po novem pa bo zanj treba odšteti pet evrov. To pri 60-litrskem rezervoarju nanese 300 evrov. Kaj to pomeni za gospodinjstva, pove podatek, da povprečna mesečna plača komaj preseže 200 evrov, kažejo podatki globalne platforme Statista.

Krčenje gospodarstva in visoka inflacija

Kubanska vlada, ki subvencionira skoraj vso osnovno blago in storitve, je konec decembra napovedala vrsto ukrepov za zmanjšanje primanjkljaja v času hude gospodarske krize v državi. Po uradnih podatkih se je kubansko gospodarstvo lani skrčilo za dva odstotka, inflacija pa je dosegla 30 odstotkov, navaja AFP.

Konec decembra je gospodarski minister Alejandro Gil priznal, da vlada ne more več prodajati goriva po "subvencioniranih" cenah, saj državi primanjkuje tuje valute in je še vedno pod desetletja trajajočim ameriškim embargom. Kot je pojasnil, država ne more vzdrževati cene goriva, ki je v primerjavi s cenami v drugih državah med najnižjimi na svetu.

Kubanski bencin je zelo poceni, a če se cene primerja s plačami v državi, je dejansko precej drag, je za AFP povedal ekonomist Omar Everleny Perez. Po njegovih besedah bo nova struktura cen vplivala na celotno kubansko družbo.

Vlada je v ponedeljek napovedala tudi 25-odstotno povišanje cen električne energije za večje porabnike v stanovanjskih območjih in povišanje cen zemeljskega plina, še poroča AFP.