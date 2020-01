Na kakšen način lahko oplemenitimo svoje prihranke?

Pot do zastavljenih ciljev si lahko poenostavimo tako, da izberemo pravo naložbeno strategijo. Vzajemni skladi so zato prava odločitev. Foto: Getty Images

Pogosto so naše želje in pričakovanja povezana s finančnimi sredstvi, ki nas ovirajo in nam ne omogočajo, da bi jih uresničili. V resnici pa si lahko pot do zastavljenih ciljev poenostavimo tako, da izberemo pravo naložbeno strategijo.

Vložite v prihodnost, vložite v vzajemne sklade

Že ob prvih virih prihodka bi morali začeti razmišljati o tem, kako vložiti denar za prihodnost. Najbolj smotrna odločitev v tem trenutku je nedvomno naložba v vzajemne sklade, saj vam omogoča višji donos od obrestnih mer v bankah.

Naložba v vzajemne sklade je primerna praktično za vsakogar, ne glede na to, ali ste šele na začetku svoje karierne poti ali vas od pokojnine loči le nekaj let.

Za naložbo v vzajemne sklade ne potrebujete velikega kapitala, saj lahko začnete z manjšimi vložki (od 25 evrov naprej), ki jih lahko sčasoma tudi povečujete glede na svoje zmožnosti. Znesek vplačil lahko kadarkoli spreminjate ali celo začasno oziroma trajno prekinete. Naložba je brez vezave, kar pomeni, da lahko izplačilo svojih naložb prejmete že v petih delovnih dneh.

Za naložbo v vzajemne sklade ne potrebujete velikega kapitala, lahko začnete tudi s 25 evri. Foto: Getty Images

Svoje naložbe v vzajemnih skladih lahko izbirate glede na lastne finančne cilje in čas investiranja, priporočljivo pa je, da svoja sredstva razpršite v več različnih skladih, saj vam to omogoča razpršitev tveganja.

Izbirate lahko med delniškimi, mešanimi, obvezniškimi in denarnimi skladi.

Nova KBM se prilagaja vašim željam

V Novi KBM vam bodo olajšali pot do začrtanih ciljev. Z naložbo v vzajemne sklade družb za upravljanje Sava Infond in Raiffeisen Capital Management (RCM) lahko dosežete višje donose in na ta način boste lažje dosegli finančne načrte.

Foto: Getty Images Pri odločanju za naložbo morate najprej odgovoriti na vprašanja: Koliko časa boste varčevali? Kakšna so vaša pričakovanja? Koliko denarja lahko vložite? Kako se spopadate s tveganji? Strokovnjaki v poslovalnici Nove KBM vam bodo pomagali odgovoriti na zgornja vprašanja in vam tako olajšali vašo odločitev pri izbiri naložbe, ki vam je najbolj pisana na kožo.

Čeprav boste velik del informacij o naložbah lahko dobili pri prijateljih, sodelavcih ali ob brskanju po spletu, je vendarle pomembno, da svoje želje in pričakovanja zaupate tudi strokovnjakom.

Prav zato pri Novi KBM stavijo na osebni stik: prodajniki v njihovih poslovalnicah vam bodo pomagali z informacijami, da boste lažje oblikovali svoj portfelj vzajemnih skladov.

Niste komitent Nove KBM?

Nič za to, v vzajemne sklade lahko vlagate prav vsi. Oplemenitite svoje prihranke v vzajemnih skladih.



Zaupajte izkušenim strokovnjakom Nove KBM, ki vam bodo dali informacije o naložbah, produktih in storitvah na področju finančnih instrumentov.

Za lepšo prihodnost vaše družine lahko poskrbite tudi s pravimi naložbenimi odločitvami. Preverite možnosti, ki vam jih ponuja Nova KBM. Foto: Getty Images

Pri Novi KBM vam omogočajo popolno fleksibilnost naložbe, saj lahko svoj portfelj skladov kadarkoli spreminjate, sredstva prenašate med skladi brez dodatnih stroškov in tudi brez davčne obremenitve.

Nova KBM vam zagotavlja pregledno poslovanje sklada, spremljanje vrednosti enote za vsak sklad pa vam bo vzelo zelo malo časa: svoje naložbe lahko spremljate prek spletne ali mobilne banke.