Na Brdu o izzivih slovenske energetike

Na Brdu pri Kranju se je dopoldne začel delovni posvet o stanju slovenske energetike danes in v prihodnosti, katerega namen je soočiti različne poglede na izzive slovenske energetike. Na posvetu poleg predsednika vlade Janeza Janše sodelujejo tudi številni ministri, strokovnjaki in predstavniki energetike. Posvet o slovenski energetiki danes, leta 2033 in naprej je sklical Janša.

"Slovenska (in evropska) energetika se nahaja pred številnimi izzivi. Predstavlja hrbtenico sodobnega načina življenja in enega od stebrov nacionalne varnosti. Dogodki zadnjih nekaj mesecev jo postavljajo pred dodatne izzive," so ob napovedi dogodka zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Kako pomembna je trenutno ta tema, kaže tudi udeležba na današnjem posvetu. Poleg predsednika vlade Janeza Janše sta na srečanju prisotna tudi oba podpredsednika vlade, obrambni minister Matej Tonin in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Prav tako na posvetu med drugim sodelujejo minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič in minister za finance Andrej Šircelj.

Obenem na posvetu sodelujejo tudi nekateri vidnejši predstavniki energetike, med drugim generalni direktor Gen Energije Martin Novšak, predsednik uprave Gen-I Robert Golob in predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (Nek) Stanislav Rožman.

Srečanja sta se udeležila tudi v. d. direktorja vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete ter član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Instituta Jožef Stefan Leon Cizelj.

V Janševem kabinetu so med aktualnimi izzivi izpostavili rekordno rast cen energentov po svetu, Evropi in deloma tudi v Sloveniji. Slovenija je obenem kot članica EU zavezana k skupnim ciljem energetskega prehoda v nizko-ogljično družbo.

Slovenija je obenem tik pred sprejemom strategije o pravičnem izstopu iz premoga, z izdajo energetskega dovoljenja za drugi blok Nuklearne elektrarne Krško pa stopa na zahtevno pot odločanja o tej investiciji, so izpostavili.

"Z naraščanjem obnovljivih virov energije prihaja potreba po postavitvi hranilnikov energije. Smo pred izzivom pretvorbe viškov energije v vodik in iskanjem načinov za dekarbonizacijo prometa. Vse bolj stopa v ospredje tudi vprašanje kibernetske varnosti proizvodnih in distribucijskih sistemov energije," so pojasnili.

V kabinetu predsednika vlade so ob tem spomnili, da bo imela Slovenija v prihodnjih letih na razpolago številne vire za financiranje in izvedbo energetskih projektov. Sredstva bodo tako na voljo iz evropske kohezijske politike, nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, sklada za pravični prehod in pobude ReactEU.