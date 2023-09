Menedžerka leta je Marta Kelvišar

"Marta Kelvišar je poslovna voditeljica, ki pri obljubah pritiska na zavoro in pri dejanjih dodaja plin. Ker je prepričana, da so poslovni voditelji uspešnejši, če dajo več, kot obljubljajo," so v Združenju Manager zapisali v obrazložitvi letošnjega izbora.

Kelvišarjeva devet let vodi črnomaljsko družbo, ki je del skupine Adria v lasti francoske skupine Trigano. V Združenju Manager jo opisujejo kot voditeljico, ki ne sprašuje, kaj je mogoče in kaj ne, ampak kaj je smiselno.

S svojo karizmo in energijo je podjetje po navedbah menedžerske stanovske organizacije popeljala do globalno priznanega narekovalca smernic na področju mobilnih in modularnih hiš ter mobilnih šotorov.

Kot rezultate njenega dela v komisiji za izbor navajajo modernizacijo poslovanja, visoko organizacijsko kultura, inovacije, do okolja prijazne in kakovostne izdelke z vrhunskim dizajnom in višjo ceno ter povprečno 20-odstotno rast podjetja v zadnjih osmih letih. V devetih letih je družba prihodke povečala z okoli 17 milijonov evrov na nekaj manj kot 57 milijonov evrov, dodano vrednost na zaposlenega pa s 30 tisoč evrov na 68 tisoč evrov.

Zaradi širitve trgov in vse večjega povpraševanja po njihovih hišicah in šotorih so v proizvodnem obratu v poslovni coni Kanižarica pri Črnomlju prilagodili organizacijo dela. Tako so uvedli delo v dveh izmenah, povečali produktivnost in dvignili število zaposlenih za skoraj 200 odstotkov na 305. Uvedli so tudi vitko poslovanje in se znebili nepotrebnih stroškov in sredstev, navajajo v Združenju Manager.

Pri tem naj bi osrednjo pozornost v podjetju vseeno posvečali zaposlenim, njihovemu sodelovanju pri procesih, učenju na strokovnih področjih in o mehkih veščinah ter mentorstvu, napredovanju in nagrajevanju. S tem naj bi si zagotovili večjo zavzetost delavcev.

Podjetje po navedbah združenja tudi veliko vlaga v trajnost in raziskovalno-razvojno dejavnost. Samo lani so tako za razvoj 37 novih izdelkov namenili 2,1 milijona evrov. V tehnološko opremo so v zadnjih štirih letih vložili 1,6 milijona evrov, od tega največ v digitalizacijo proizvodnje. Adria Dom po navedbah komisije za izbor obenem podpira številne lokalne projekte, prireditve, posameznike, klube, društva.

Kongres letos osredotočen na povezovanje

V Portorožu se bo danes začel dvodnevni Managerski kongres, ki bo letos osredotočen na povezovanje in sodelovanje. Osrednji gost dogodka bo direktor Svetovnega centra za konkurenčnost IMD Arturo Bris. Udeležence kongresa, ki bo potekal pod sloganom Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj, bo nagovoril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Osrednja razprava, poimenovana MQ forum, bo naslavljala "skupne rešitve za prepotrebne premike v slovenskem gospodarstvu". V njej bodo med drugim sodelovali predsednik uprave NLB in menedžer leta 2022 Blaž Brodnjak, direktorica Siemens Slovenija ter predsednica uprave Siemens Hrvaška in Srbija Medeja Lončar ter profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Tjaša Redek.

Med gostujočimi strokovnjaki bosta tudi vodja inovacij v podjetju NIL Mihail Guguvčevski, ki bo govoril o zavarovanju digitalnih sredstev, ter klinični psiholog, predavatelj in direktor Inštituta za osebni razvoj C. A. R. Aleksander Zadel, ki se bo osredotočil na povezovanje.

Na konferenci bodo predstavili tudi analizo družbe Dun & Bradstreet o makroekonomskih trendih v svetu in njihovem vplivu na konkurenčnost Slovenije.