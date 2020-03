Marca ugasnilo 779 samostojnih podjetnikov

Število samostojnih podjetnikov, ki so prenehali opravljati dejavnost, se je marca glede na predhodne mesece in marec lani povečalo, posebej v drugi polovici meseca zaradi posledic širjenja novega koronavirusa. Ajpes sicer podatkov o tem, koliko s.p.-jev je prenehalo opravljati dejavnost zaradi trenutnih razmer in koliko bi jih sicer, nima.

Kot so za STA povedali na Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je od 1. do 20. marca dejavnost prenehalo opravljati 779 samostojnih podjetnikov, kar je skoraj 48 odstotkov več kot od 1. do 20. februarja (527) in skoraj 29 odstotkov več kot od 1. do 20. januarja (606) ter skoraj 44 odstotkov več kot od 1. do 20. marca lani (542). Od tega jih je bilo v zadnjem tednu, med 16. in 20. marcem, 276, potem ko jih je bilo v enakem obdobju februarja 98, v enakem obdobju januarja pa 155.

Na posledice širjenja novega koronavirusa so v začetku marca najprej začeli opozarjati v turizmu, kjer so beležili velik upad tujih gostov. Težave za podjetnike so se stopnjevale s sprejemanjem ukrepov za zajezitev širjenja virusa v Sloveniji, od odpovedi javnih prireditev po prvih primerih virusa v državi v začetku meseca do prepovedi obratovanja gostinskih lokalov in neživilskih trgovin ter praktično ustavitve javnega življenja od sredine meseca.

Predlaganih še več kot 600 izbrisov

Do konca marca letos je predlaganih še 613 izbrisov, največ na zadnji dan meseca, 235. Samostojni podjetnik lahko vloži vlogo za izbris najmanj tri dni in največ mesec dni pred predlaganim datumom izbrisa. Kot so STA pojasnili na Ajpesu, podatka o tem, koliko s.p.-jev se želi izbrisati zaradi trenutnih razmer in koliko bi se jih sicer, nimajo, saj podjetniku tega podatka ni treba predložiti.

Ukrepi za samostojne podjetnike, med katerimi so mnogi ostali brez celotnega prihodka, bodo po napovedih del paketa ukrepov za blaženje posledic kriz v gospodarstvu, ki jih je skupaj s posebno strokovno skupino od ponedeljka zvečer pripravljala vlada, predstavila pa jih bo danes dopoldne.

Strokovna skupina je po poročanju Financ zanje med drugim predlagala mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, odpis socialnih prispevkov, ki bi jih zanje plačevala država, in odlog akontacije dohodnine do odmere dohodnine za leto 2020.