Manko delovne sile: Hrvati "uvozili" 50 tisoč tujcev

Hrvaška podjetja tujce večinoma zaposlujejo v tradicionalno deficitarnih poklicih, povezanih z gradbeništvom, kovinsko industrijo, turizmom in gostinstvom. Na hrvaški zavod za zaposlovanje so tako v prvih štirih mesecih prispele zahteve za zaposlitev več kot tri tisoč delavcev v visoki gradnji ter natakarjev in kuharjev, od 2.300 do tri tisoč zahtev je prišlo za zaposlitev pomožnih kuharjev, sobaric in zidarjev, med tisoč in dva tisoč pa za varilce, pleskarje, ključavničarje, pomožne natakarje in čistilke oziroma čistilce.

Med skoraj 100 tisoč tujci, ki bivajo na Hrvaškem, jih večina prihaja iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Severne Makedonije, Albanije, Ukrajine, Kitajske, Nepala, Indije in Filipinov.

Plače od 650 do 1.010 evrov

Po podatkih zavoda za zaposlovanje povprečna bruto plača tujih delavcev znaša od 4.900 kun (651 evrov) za peke do 6.251 kun (831 evrov) za kuharje. V gradbeništvu, gostinstvu in turizmu imajo tuji delavci povprečno plačo okoli šest tisoč kun (797 evrov). Visokokvalificirani tuji delavci prejmejo od 7.100 (944 evrov) do 7.600 kun (1.010 evrov).

Od bruto plače država odbije 20 odstotkov za prispevke in davek na dohodek, če delavec nima olajšav za vzdrževanje otrok.

Povprečna plača na Hrvaškem znaša 7.400 kun (984 evrov) neto.

Zavod je do zdaj izdal okoli 25 tisoč pozitivnih mnenj in okoli 1.500 negativnih. Za sezonske delavce, ki v enem koledarskem letu lahko delajo do 90 dni, delodajalci ne potrebujejo dovoljenja zavoda.

Potreba po delovni sili rasla vse hitreje

Na Hrvaškem je konec marca delalo 1,6 milijona delavcev, ki so bili prijavljeni v pokojninsko zavarovanje. Število zaposlenih se je v enem letu povečalo za 42 tisoč, največ v turizmu in gostinstvu ter tehnološkem sektorju. V gradbenem sektorju, ki zaposluje 130 tisoč delavcev, se rast števila zaposlenih upočasnjuje, predvsem zato, ker ni delovne sile, še piše Večernji list.

Povpraševanje po delovni sili je letos sicer za 39 odstotkov večje kot lani, kažejo podatki Ekonomskega instituta v Zagrebu (EIZ). "Nadaljujejo se pozitivni trendi na trgu dela. Po indeksu prostih delovnih mest iz marca 2022 je povpraševanje po delovni sili za 39 odstotkov večje kot marca 2021, pa tudi za 25 odstotkov večje v primerjavi s predpandemičnim marcem leta 2019," je EIZ v četrtek zapisal na svoji spletni strani in te trende pripisal tudi pripravam na prihajajočo turistično sezono.