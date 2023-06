Magna državi v celoti vrnila subvencijo za lakirnico v Hočah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Magna je v državni proračun v celoti vrnila dodeljeno subvencijo skupaj z obrestmi za lakirnico v Hočah, so povedali na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za znesek v skupni višini 22,1 milijona evrov.

Magna je marca zaradi spremenjenih razmer na trgih ustavila proizvodnjo v hoški lakirnici, za katero je marca 2017 prejela 18,5 milijona evrov državne pomoči. Napovedala je, da bo na lokaciji od nekaj več kot 100 ostalo 50 zaposlenih ter da nameravajo tam vzpostaviti podporno-razvojno središče za svoje druge lokacije po svetu.

Konec maja je gospodarski minister Matjaž Han sporočil, da so se z Magno dogovorili za vračilo državne subvencije, Magna pa je napovedala vračilo v juniju. Znesek subvencije skupaj z obrestmi v višini 3,6 milijona evrov je bil v celoti poplačan do 9. junija, so še navedli na ministrstvu.