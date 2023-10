Luka Koper do odškodnin z izvršbami na računih nekdanjih nadzornikov

Nekdanji predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Boris Bradač, ki v Luki Koper dela kot voznik lokomotive, je za Primorske novice povedal, da so mu v torek zarubili vse, kar je imel na računu. Ob tem je poudaril, da je njegovo premoženje nekaj tisočkrat manjše od odškodninskega zahtevka.

Po njegovih besedah ljudje zmotno mislijo, da so se nadzorniki okoristili in vzeli denar. Sodišče jim je namreč očitalo, da pri odločanju o soglasju za nakup deleža v slovaškem logističnem podjetju TTI niso ravnali skrbno in so s tem oškodovali podjetje. Bradač še zmeraj trdi, da tudi to ni res in da bi se danes odločil enako.

Rubež je po informacijah Primorskih novic doletel še najmanj enega od preostalih nadzornikov, ki ga poimensko ne navaja. Poleg Bradača so bili na plačilo odškodnine pravnomočno obsojeni še Marjan Bezjak, Orjano Ban, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel. Na vrhovno sodišče so naslovili predlog za revizijo sodbe višjega sodišča. Odločitve še ni, piše časnik.

Večina obsojenih zaščitila premoženje pred izvršbo

Portal Necenzurirano pa navaja, da je večina obsojenih že pred leti zaščitila svoje premoženje pred izvršbo. Upokojeni podjetnik Valentinčič naj bi lastništvo hiše leta 2010 prenesel na ženo. Enako naj bi leta 2011 storil nekdanji poslanec SDS Bezjak, bivši direktor Zdravstvenega doma Koper Mezek pa naj bi lastništvo hiše na sorodnike prenesel leta 2019, navaja portal.

Medtem naj bi nekdanji kandidat SLS za župana Izole Zadel lastništvo stanovanja na partnerico prenesel šele junija letos, zaradi česar naj bi obstajala možnost, da bo Luka ta prenos izpodbijala.

Nekdanja kandidatka SLS za županjo Kopra Franca naj bi lani poleti na svojem domačem naslovu vpisala dosmrtno služnost, predstavniki zaposlenih Topić, Bradač in Ban pa niso lastniki svojih bivališč, piše Necenzurirano.

Na okrožnem sodišču v Kopru medtem še poteka sojenje pobudnikom nakupa deleža v TTI, takratnemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju, nekdanjima članoma uprave Marjanu in Aldu Babiču in nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku. Obtoženi so zlorabe položaja. Sodijo tudi večinskemu lastniku podjetja TTI Dietru Kaasu, ki naj bi jim pri kaznivem dejanju pomagal.