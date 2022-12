Lidl Slovenija prejel nagradi za odlične projekte krepitve znamke delodajalca

Oglasno sporočilo

V Lidlu Slovenija so ponosni, da so bili njihovi projekti znamke delodajalca kot odlični prepoznani na regionalnem dogodku Employer Brand Awards Adria 2022 . Nagradi v kategorijah Grand Prix Slovenia in Best Employer Brand in Retail Sector (Trgovina) sta potrditev, da Lidl Slovenija v ospredje svojega delovanja vseskozi postavlja svoje zaposlene ter z inovativni pristopi in stalno skrbjo za zagotavljanje kar najboljših pogojev dela uspešno nagovarja raznolike ciljne skupine na izzivov polnem trgu zaposlovanja.

V Lidlu Slovenija so v 15. letu svojega delovanja v Sloveniji postavili nov mejnik – kar 1900 zaposlenih, saj stalno krepijo svoje ekipe, ker se tudi rast podjetja nadaljuje. Glede na obilico priložnosti, ki jih trenutno ponuja trg dela, in glede na potrebe po vedno novih zaposlenih so se tako znašli pred svojevrstnim izzivom: pridobiti predane in energične posameznike, ki si želijo varno zaposlitev, hkrati pa želijo s podjetjem pisati zgodbo o uspehu. Tako so v letošnjem letu na inovativen način, večkanalno, zelo uspešno nagovorili iskalce zaposlitve.

Uspešnost kadrovskih projektov Lidla Slovenija in njihov doprinos k strateški gradnji znamke delodajalca je prepoznala tudi žirija natečaja Employer Brand Awards Adria 2022, ki združuje strokovnjake kadrovske stroke iz več držav Adriatic regije. Izpostavili so, da celostno dobro povezujejo in vključujejo tudi tiste najbolj zahtevne ciljne skupine – mlajše generacije.

"Omenjeni nagradi sta potrditev, da smo pri komuniciranju Lidla Slovenija kot delodajalca inovativni, drzni, drugačni ter da uspešno in tudi prepoznavno nagovarjamo ciljne skupine, med katerimi so tako potencialni zaposleni kot tudi lidlovke in lidlovci, ki so zaslužni, da je Lidl danes ne samo eden največjih trgovcev, temveč tudi eden najboljših delodajalcev pri nas. To v prvi vrsti ne bi bilo mogoče brez vsebine, na kateri lahko gradimo – dobri pogoji dela, ki omogočajo varnost, pošteno plačilo, možnost zaposlitve za nedoločen čas, številne ugodnosti za zaposlene in njihove družinske člane in odlične priložnosti za karierni razvoj. Predstavitev vsebine dela in prednosti zaposlitve pri Lidlu Slovenija neposredno iz lastnih izkušenj sodelavk in sodelavcev je po našem mnenju ključna," je povedala Anna Wieczorek, direktorica kadrov v Lidlu Slovenija, in dodala, da so kampanje prav gotovo uspešne prav zato, ker se pri njihovem snovanju in izvedbi vselej krepi povezanost Lidlovih ekip znotraj podjetja.

Ob 15-letnici so lansirali tudi t. i. Lidlovo 36-tko. Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in viličarist so določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Tako je delovni teden prodajalcev in skladiščnikov krajši od siceršnje prakse zaposlovanja za polni delovni čas, pokojninska doba pa bo priznana enako kot pri 40-urnem delovnem tednu.

O Lidlovih projektih znamke delodajalca

V Lidlu Slovenija so v iztekajočem se letu izvedli dva večja projekta za nagovor potencialnih kandidatov. Z zaposlitveno oglaševalsko akcijo, ki so jo lansirali v septembru, nagovarjajo potencialne nove člane Lidlove ekipe, obenem pa odgovarjajo na izziv izredno nizke brezposelnosti, ki jo trenutno kaže trg zaposlovanja. S kampanjo so v Lidlu Slovenija z opaznim nagovorom k menjavi službe pozivali tiste, ki iščejo povezane ekipe, nova znanja in izkušnje ter možnosti in priložnosti za svoj karierni potencial. Kampanjo so podprli s TV video reklamnim oglasom, ki pripoveduje zgodbo Lidlovih ekip.

Posneli so tudi dokumentarni video, kjer Lidlovi zaposleni delijo svojo izkušnjo z delom pri Lidlu. Sočasno so z močno pojavnostjo v tiskanih medijih, reklamnih panojih (billboards), prisotnostjo oglaševalskih vsebin v lastnih trgovinah in vključevanjem mimoidočih v informativno aktivacijo, poskrbeli za odmevnost zaposlitvene oglaševalske akcije. Osrednji fokus in glavno vlogo v oglasih so imeli zaposleni Lidla Slovenija, ki so kot ambasadorji podjetja podprli uspešno zgodbo Lidla Slovenija.

Program Študent+, ki so ga v letošnjem letu izvedli drugič, pa je edinstven po tem, da že med študijem omogoča pridobivanje strokovnih kompetenc, saj se v njem študent lahko preizkusi v različnih nalogah in skupinskih aktivnostih ter tako nabira dragocene izkušnje v mednarodnem podjetju.

Za sodelovanje v programu Študent+ se lahko prijavi vsak študent, ki v Lidlu opravlja priložnostno delo. Študenti, ki so vključeni v program Študent+, dobijo priložnost, da se uvrstijo v Lidlov Trainee programe (program za karierne začetnike, ki je redna zaposlitev). En udeleženec, ki ga izbere strokovna komisija, opravlja tudi enomesečno plačano študentsko pripravništvo, katerega namen je, da ga nadaljuje v okviru Trainee programa, torej redne zaposlitve na strokovnem področju nabave ali prodaje. Program Študent+ podpira inovativna oglaševalska akcija, ki se ciljni publiki približa preko socialnih omrežij in z uporabo vsebin, ki so blizu mlajšim generacijam (Tik tok, memo, gif).

Poleg omenjenih kampanj in že tradicionalnega oglaševanja prostih delovnih mest na zaposlitvenih portalih pa velja omeniti še prenovo Lidlove karierne spletne strani, ki ima skladno z omenjenima kampanjama poudarek na svojih zaposlenih, ki so ambasadorji znamke delodajalca, ter vseh prednostih, ki jih Lidl Slovenija kot delodajalec ponuja. Za predstavitev novih delovnih mest pa uporabljajo tudi dogodke in interaktivne predstavitve poklicev na različnih izobraževalnih ustanovah.

Sicer je Lidl Slovenija v letih 2022, 2018 in 2017 prejel tudi mednarodni certifikat "Top Employer Slovenija" in "Top Employer Europe". Certifikat podeljuje uveljavljena mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute, prejmejo pa ga podjetja, ki s svojimi izjemnimi kadrovskimi praksami, razvojnimi programi za zaposlene ter skrbjo za pozitivno in prijetno delovno okolje izstopajo v svetovnem merilu.

