Letos menda rekordna poraba nafte. Kdo bo služil?

Najbolj naj bi dobavo povečale ZDA, ki so tako kot Kanada, Brazilija in Gvajana drugo leto zapored dosegle rekordno črpanje na letni ravni. Foto: Shutterstock

Rast svetovne dobave nafte naj bi se upočasnila na en milijon sodov dnevno, potem ko je lani pod vodstvom skupine držav izvoznic nafte Opec+ znašala 4,6 milijona sodov dnevno. Pri tem naj bi dobava skupine Opec+, v kateri so članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere druge izvoznice na čelu z Rusijo, letos upadla za 870 tisoč sodov dnevno, nečlanice Opec+ pa naj bi dobavo povečale za 1,9 milijona sodov dnevno.

Ruski izvoz nafte je decembra, potem ko sta začela učinkovati embargo EU in cenovna kapica skupine G7 na rusko nafto, na mesečni ravni padel za 200 tisoč na 7,8 milijona sodov dnevno. Ruski izvoz dizelskega goriva je poskočil na 1,2 milijona sodov dnevno, kar je najvišja raven v več letih, od tega je bilo 720 tisoč sodov dnevno namenjenih v EU. Ruski prihodki od prodaje surove nafte in naftnih derivatov so glede na november upadli za tri milijarde na 12,6 milijarde dolarjev.