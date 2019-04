Letos 230 stanovanj v središču Ljubljane več kot 5.000 evrov na kvadratni meter

Oglasno sporočilo

Katera nova stanovanja so danes v središču Ljubljane najbolj zanimiva?

Pravzaprav so zanimiva prav vsa stanovanja, še posebej pa tista, ki se bodo začela graditi letos. Danes lahko izpostavim tudi zgodovinsko gledano TOP 3 projekte v središču Ljubljane, ki se bodo kmalu začela graditi: Šumi, Schellenburg in Zlata hiša. Središče Ljubljane bo z njimi pridobilo več kot 230 luksuznih stanovanj, poslovno-trgovske prostore in hotela, ki bodo po kakovosti primerljivi oziroma ponekod celo presegali standarde primerljivih objektov v drugih zahodnih prestolnicah Evrope. Gledano širše, bo Ljubljana z njimi postala še modernejša, lepša …

Kateri so glavni razlogi takšnih visokih cen?

Majhna ponudba in zadostno povpraševanje po takšnih stanovanjih sta glavna razloga, ki narekujeta in upravičujeta investitorjem, da na teh lokacijah postavijo prestižna stanovanja. Tako dražji nakup zemljišča kot daljši čas, povezan s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, vgrajena oprema in materiali ter seveda zahtevnejša in dražja gradnja "opravičujejo" višjo ceno, kot smo je nekako "vajeni" do zdaj. Investitorji tudi vedo, da je zdaj praktično zmanjkalo tako dobrih lokacij v središču mesta, in tudi to je seveda upoštevano v prodajni strategiji oziroma ceni.

Idejna zasnova opreme stanovanja v palači Schellenburg

Koliko pa bi potem morali odšteti za takšna stanovanja, če bi jih umestili v središče Dunaja ali Münchna?

Upam si trditi, da bistveno več kot 15 tisoč evrov na kvadratni meter, upoštevajoč seveda primerljivo lokacijo. Treba je upoštevati, da ima Ljubljana verjetno najmanjše središče mesta v Evropi glede na število prebivalstva, in to seveda vpliva tako na turistični čar mesta kot tudi na možnost nove stanovanjske pozidave. Tudi na primer v Beogradu, kjer danes pospešeno gradijo nova stanovanja, danes najdražja stanovanja (Beograd na vodi) dosegajo (realizirano) ceno 7.700 evrov na kvadratni meter

Ponudba 230 stanovanj je verjetno v tem letu prevelika ponudba za središče mesta. Do kdaj ocenjujete, da se bodo vsa tudi prodala?

Interesenti za nakup stanovanj niso samo premožnejši Slovenci, veliko zanimanja je tudi pri tujcih. Zlasti slednjim cene niso previsoke, saj prihajajo iz svetovnih prestolnic, kjer so cene takšnih stanovanj na primerljivih lokacijah celo višje. Kupci se zavedajo, da je sedanja ponudba edinstvena in da se verjetno ne bo več ponovila. Ocenjujem, da bodo vsa stanovanja prodana prej kot v 24 mesecih.

Občutek udobnosti bivanja v palači Schellenburg

Bodo stanovanja poleg lokacije imela kakšne presežke, ki jih do zdaj še nismo poznali?

Vgrajeni materiali bodo seveda novejši, kakovostnejši, tudi stroški vzdrževanja bodo s tem nižji. Posebnost pa je v Palači in Vili Schellenburg, saj bodo kupci tokrat prvič kupovali stanovanja, ki bodo vsa imela v ceni vključeno tudi večino stanovanjske opreme. Posamezni kupec si bo tokrat poleg keramike, kopalniške opreme, talni oblog, kot vse to že poznamo, izbral tudi drugo stanovanjsko opremo, ki jo bo investitor predstavil v vzorčni sobi. In vse to je/bo že vključeno v prodajno ceno! S tem načinom je kupcu omogočen lažji in manj stresen nakup oziroma opremljanje stanovanja, oprema bo iz količinskega nakupa cenejša, kar se rezultira v nižji prodajni ceni stanovanja, po pridobljenem uporabnem dovoljenju pa bodo vsa stanovanja hitro uporabna za udobno bivanje.

Nam lahko zaupate, koliko stanovanj je v Kolizeju in Zlati hiši danes že prodanih?

V Zlati hiši na Dalmatinovi kot tudi v Palači in Vili Schellenburg se prodaja še ni začela, čeprav so cene že določene. Zainteresirani kupci lahko že zdaj sklenejo z investitorjem nezavezujočo rezervacijo izbranega stanovanja, prodajno pogodbo pa bodo lahko sklenili takoj, ko bodo sprejeti splošni pogoji prodaje.

Andrej Kuplenk, direktor nepremičninske agencije ABC NEPREMIČNINE