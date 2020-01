Krka v Romuniji v korupcijski aferi: podkupovali so zdravnike

Največja slovenska farmacevtska družba Krka se je znašla v podkupovalni aferi. Novinarji romunskega časnika Libertatea so včeraj razkrili, da naj bi zaposleni v Krkini romunski družbi več let podkupovali tamkajšnje zdravnike v zameno za predpisovanje njihovih zdravil.

Romunski novinarji so po včerajšnjem poročanju oddaje Svet na Kanalu A pridobili več tisoč strani dokumentov in pričevanj zaposlenih, ki nakazujejo na sistemsko podkupovanje romunskih zdravnikov. Ti naj bi se celo zavezali koliko škatel Krkinega zdravila Ginko Biloba oziroma Bilobil bodo mesečno predpisali pacientom.

Časnik Libertatea je razkril celo evidence imena zdravnikov in zneske plačil. Zdravniki so bili plačani sorazmerno glede na število izdanih receptov. To naj bi se dogajalo več desetletij, v različnih obdobjih pa naj bi uporabljali različne metode podkupovanja.

"V poznih 90. letih in na začetku leta 2000 so prodajni zastopniki od podjetja dobili denar na tekoči račun v obliki bonusa, ki so ga enostavno razdelili med zdravnike. Kasneje pa so zdravniki podpisovali sponzorske pogodbe, v katerih je pisalo, da podjetje sponzorira medicinsko aktivnost zdravnika," je za Svet na Kanalu A razkrila romunska novinarka Alexandra Nistoroiu. Ko so sponzorske pogodbe prepovedali, so zdravnikom začeli plačevati kongrese in konference.

Romunski časnik pa je danes objavil nadaljevanje zgodbe, ki govori tudi o podkupovanju za predpisovanje Krkinih zdravil za bolezni srca in ožilja. Omenjeni sta zdravili Lorista in Co-Prenessa.

Na Krki so se odzvali, da gre za posamično delovanje romunske podružnice. Če bodo odkrili, da je bilo res kaj narobe, bodo zadeve sankcionirali, in ukrepali v skladu z romunsko zakonodajo. Vsem zaposlenim pri romunski podružnici so prepovedali odgovarjati na novinarska vprašanja, poroča Libertatea.

Krka v Romuniji samo s prodajo prek zdravnikov iz javne zdravstvene mreže zasluži 10 milijonov evrov letno.