Krka po rekordnem lanskem letu rastla tudi v začetku tega leta

Krka je na večini trgov vzhodnoevropske regije beležila dvoštevilčno rast, sporočajo iz podjetja. Na največjem ruskem trgu so prodajo v rubljih povečali za 13 odstotkov, v evrih pa je bila rast le 4-odstotna. Prodali so za 77,5 milijona evrov izdelkov.

Najbolj so prodajo povečali na ukrajinskem trgu. Prodali so za 18,9 milijona evrov izdelkov in dosegli 76-odstotno rast. Druga najhitreje rastoča regija novomeškega farmacevta je zahodna Evropa, kjer so prihodke povečali za 14 odstotkov (na 84,3 milijona evrov). Največ so prodali v Nemčiji, Skandinaviji, Španiji.

V Sloveniji so dosegli 22 milijonov evrov prodaje, kar predstavlja 5,8-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 3-odstotna. Glavnino prodaje, 13,5 milijona evrov, so glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 8,5 milijona evrov.

Spet rekordno leto?

Krka je v prvem četrtletju povečala tudi dobičkonosnost. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 17 odstotkov, na 72,2 milijona evrov. Dobiček pred davki je znašal 81,5 milijona evrov (43 odstotkov več kot lani), čisti dobiček pa se je povečal za 42 odstotkov (70,3 milijona evrov).

S tem se novomeški farmacevt izboljšuje rezultate lanskega rekordnega leta, ko je skupina ustvarila največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini.

Prek sto milijonov za nove pisarne, skladišče, razvojni center

Foto: Krka Krka sicer veliko vlaga v Sloveniji. V Ljubljani gradijo poslovno stavbo, kamor naj bi se vselili sredi letošnjega leta. Naložba je ocenjena na 10 milijonov evrov.

Krkina ključna naložba za potrebe razvoja in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih pa je 54 milijonov evrov vreden razvojno-kontrolni center 4 v Novem mestu. Objekt s površino 18 tisoč kvadratnih metrov je bil zgrajen konec leta 2016, opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano v letu 2017, trenutno poteka opremljanje prostorov in vgradnja opreme.

Prav tako v Novem mestu od leta 2017 gradijo večnamensko skladišče, ki naj bi ga odprli januarja prihodnje leto. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov evrov. V Ločni pa opremljajo še en proizvodni obrat, za kar bodo letos namenili 16 milijonov evrov.

V fazi projektiranje pa je tudi povečanje tovarne Krke v Rusiji, in sicer na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. Leta 2017 so končali drugo fazo tehnološkega opremljanja, s čimer so zmogljivost tovarne povečali na 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto, zdaj pa poteka projektiranje za novo povečanje, s katerim bi proizvodne zmogljivosti tovarne Krka-Rus povečali na tri milijarde tablet na leto. V Krki-Rus proizvedejo 70 odstotkov izdelkov za ruski trg.