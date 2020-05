Koronavirus spodbudil Slovence: zbrali že več kot 22 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kickstarter in slovenski projekti

Čeprav se je število projektov na najbolj znani strani za zbiranje začetnega kapitala Kickstarter zmanjšalo za več kot tretjino, trenutno sredstva zbira tudi pet slovenskih idej. Tri od njih so idejo črpale iz epidemije novega koronavirusa.

Tudi na najbolj znani platformi za zbiranje zagonskih sredstev Kickstarter je mogoče opaziti vpliv epidemije koronavirusa. Na eni strani so vodilni napovedali, da bi lahko delo izgubilo do 45 odstotkov zaposlenih, ob tem pa se je število novih prijavljenih projektov zmanjšalo za več kot tretjino.

A statistika ne velja za slovenski del, saj je trenutno "živih" pet projektov, kar se ni zgodilo že kar nekaj časa. Trije od njih so povezani z epidemijo novega koronavirusa sars-cov-2, s katerim se trenutno ukvarja svet. Vsi trije produkti rešujejo isto težavo – varno uporabo med različnimi dnevnimi opravili, brez neposrednega stika z vašimi rokami.

Za vsestranski odpirač zbrali že 22 tisoč evrov

Foto: Kickstarter Najbolje med njimi trenutno najbolje kaže projektu "Ostani zdrav Karabin", ki je zbral že več kot 22 tisoč dolarjev (okrog 20 tisoč evrov), podprlo pa ga je več kot 440 ljudi. Za cilj so si sicer postavili le 500 dolarjev (okrog 457 evrov), izdelek pa stane 24 dolarjev (okrog 22 evrov). Njihov karabin je narejen iz bakra, na katerem novi koronavirus po študiji, objavljeni v reviji New England Journal of Medicine, preživi štiri ure, kar je veliko manj kot na preostalih materialih.

Idejo so snovalci dobili v filmu Kužna nevarnost, ko svet išče zdravilo za agresivni virus, nekaj podobnega pa se je zdaj zgodilo tudi v resničnosti. "Zato smo se odločili razviti izdelek, ki nam bo pomagal, da ostanemo zdravi, oziroma bo varen za uporabo. Virusi bodo vedno prisotni," so zapisali v predstavitvi. Z njihovim pripomočkom lahko varno odpirate vrata, tipkate po bančnem bankomatu, odpirate pakete ...

Drugi najcenejši, vendar jim ne kaže dobro

Foto: Kickstarter Nekoliko manj uspešen je osem dni pred iztekom "Ročni pomočnik", ki pomaga pri podobnih stvareh kot prej omenjeni izdelek. Trenutno so zbrali 950 (okrog 868 evrov) od načrtovanih tri tisoč dolarjev (okrog 2.700 evrov), cena za enega pa je 16 dolarjev (okrog 15 evrov).

V primerjavi s karabinom je njihovo držalo za različne stvari narejeno iz plastike, ob tem pa ima vgrajeno še razkužilo.

Z izdelkom lahko odpirate, potiskate vrata, se držite za držalo na avtobusu, potiskate voziček v trgovini, pozvonite na domofonu, vse to, ne da bi se stvari dotikali s svojimi rokami.

"V zadnjih tednih smo se lahko znova prepričali, kako pomembna je higiena. Ne moremo kar nehati odpirati vrat, držati vrečk, lahko pa se jih nehamo dotikati," so v predstavitvi zapisali razvijalci. Dodajajo, da lahko njihov izdelek vzdrži tudi težo, večjo od dveh ton, umivati pa ga je mogoče tudi v pomivalnem stroju.

Tretji primerek najmanjši in najlažji

Foto: Kickstarter Najnovejši med tremi podobnimi projekti je "Varnostni medeninast pripomoček za odpiranje vrat". Za cilj so si postavili 500 dolarjev (okrog 457 evrov), 21 dni pred koncem zbiranja pa so zbrali nekaj več kot 900 dolarjev (okrog 822 evrov). Za izdelek je treba odšteti 21 dolarjev (okrog 19 evrov).

Odpirač za različne stvari je med vsemi tremi najmanjši, narejen pa je iz medenine in tehta šest gramov.

"Verjamemo, da moramo biti posamezniki odgovorni do sebe, družne, prijateljev in družbe. Naš cilj je preprečiti širjenje bakterij, zato smo razvili Safepoint," so zapisali v svoji predstavitvi na Kickstarterju.