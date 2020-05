Koronavirus pretresel finančne trge

Oglasno sporočilo

Koronavirus je bil prejšnji teden spet osrednji pri dogajanju na trgu, saj so se vlagatelji poskušali osredotočiti na pozitivne dejavnike, kot so gospodarstva, ki se počasi znova odpirajo in nenehno podpirajo državne spodbujevalne programe.

Proti koncu tedna so slabi gospodarski podatki iz Nemčije, Združenega kraljestva, Francije in ZDA (vključno z nižjimi pričakovanji, ki jih imajo ameriški začetni zahtevki za brezposelnost) pokazali, kako trda gospodarstva je prizadel koronavirus. ZDA imajo v zadnjih šestih tednih več kot 30 milijonov novozaposlenih.

Fortrade je za vse, ki jih zanima učenje trgovanja na svetovnem borznem trgu (tako imenovane pogodbe o finančnih razlikah CFD), ki želijo vedeti več, pripravil brezplačen priročnik Korak po koraku: Kako trgovati. Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

V petek so bili trgi na robu, potem ko je predsednik Trump zagrozil, da bo začel trgovinsko vojno s Kitajsko.

Dokler so se v petek delnice povečale bolj od pričakovanih, so rezultati okrepili trge z velikani, kot sta Apple in Microsoft, ki so prenašali ritme, medtem ko so imela podjetja, kot so Amazon, Tesla in Facebook, mešane rezultate, vendar so rezultati velikanskih podjetij delovali bolje, kot so upali vlagatelji, v mislih je padanje povpraševanja v gospodarstvu zaradi koronavirusa.

Cene surove nafte so poskočile in si povrnile večino nedavnih izgub, potem ko so se končno znižale proizvodnje OPEC +, prav tako pa so našle podporo, potem ko so ameriške energetske družbe že sedmi teden zaporedoma reševale ceno nafte. Trgovci prav tako upajo, da bo ob ponovnem odprtju kitajskega gospodarstva mogoče hitro povprašati po surovi nafti.

Fortrade Ltd. v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenčno številko 609970.

CFD so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 84 % maloprodajnih računov vlagateljev s tem ponudnikom izgubi denar. Razmisliti morate, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne predstavlja ne ponudbe, ne povpraševanja, ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni o točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

