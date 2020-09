Koronavirus okužil tudi nepremičninski trg in povzročil padec najemnin

Ponudba najemnih stanovanj je v Ljubljani trenutno precej večja kot pretekla leta, za okoli 15 odstotkov in več so upadle tudi najemnine.

Foto: Bojan Puhek

Epidemija koronavirusa je dodobra razburkala tudi slovenski nepremičninski in najemniški trg. Najemnine v prestolnici so se znižale, v ponudbo študentskih postelj vstopajo hotelirji. Ob pomanjkanju novih stanovanj se je okrepilo trgovanje z rabljenimi, posledično so poskočile tudi njihove cene. Peščica novogradenj v Ljubljani pa ima večinoma ceno, dosegljivo izključno premožnejšim slojem.

Vpliv epidemije novega koronavirusa pušča velik pečat tudi na slovenskem trgu nepremičnin. Večji premiki se že dogajajo na najemniškem trgu, kjer so zaradi pomanjkanja turistov najbolj prizadeti lastniki stanovanj, ki so jih pred epidemijo kratkoročno oddajali turistom prek platform, kot sta Airbnb in Booking.

Posledično je veliko ljudi začelo oddajati stanovanja v dolgoročni najem, nekateri pa so se celo odločili za njihovo prodajo. Ponudba najemnih stanovanj je tako v Ljubljani trenutno precej večja kot pretekla leta, v povprečju za okoli 15 odstotkov in več pa so upadle tudi najemnine. Predvsem pa je mogoče najeti tudi bolj kakovostne nepremičnine za nižjo ceno kot pred epidemijo koronavirusa.

"Če bo epidemija trajala dalj časa, se bo znižanje povpraševanja vsekakor odražalo na padcu prodajnih cen nepremičnin," napoveduje Roman Prskalo. Foto: Osebni arhiv "Potek koronakrize je nepredvidljiv in lahko hitro in močno vpliva na cene najemnin. V primeru, da se korona situacija poslabša in bodo fakultete zaradi ukrepov uvedle študij na daljavo, se lahko cene najemnin še dodatno znižajo. V nasprotnem primeru, da se korona situacija izboljša, pa se lahko vrnejo turisti, ki bodo povečali povpraševanje po najemniških stanovanjih, in se lahko najemnine tudi hitro zvišajo," opozarja nepremičninski strokovnjak Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Ob tem študentom svetuje, da se je zato v tem obdobju pri sklepanju najemnih pogodb z najemodajalcem pametno dogovoriti se tudi glede posebne situacije, če zaradi ukrepov, kot sta omejitev gibanja in študij na daljavo, stanovanja najemniki morda ne bi več potrebovali.

Hotelirji uvedli ponudbo tudi za študente

Imajo pa letos študentje, ki se bodo oktobra vrnili v prestolnico, malenkost lažje delo pri iskanju stanovanj.

Glede na trenutno situacijo s covid-19, ki je presenetila tako nas kot celotni svet, in ki tudi vpliva na velik izpad števila gostov v hotelih, so se v štirizvezdničnem hotelu Central in v hostlu The Fuzzy Log zato odločili, da bodo namesto turistov po novem pri njih lahko bivali študentje.

Video: Planet TV

Zaradi črnih napovedi za turizem v prihodnjem letu so se namreč odločili, da svoje sobe oddajo v dolgoročni namen študentom. Za 350 evrov oziroma še manj, kar je po ceni primerljivo s ponudbo sobe v centru prestolnice, študente čaka soba, pa tudi telovadnica, pralnica in celo savna.

Cene stanovanj stagnirajo

Preobrat se dogaja tudi na nepremičninskem trgu. Potem ko so cene nepremičnin do prve polovice lanskega leta v primerjavi z letom 2015 narasle za okoli 30 odstotkov, so se v drugi polovici lanskega leta umirile. V letošnjem letu se je količina transakcij s stanovanji močno zmanjšala, cene pa so ostale na podobnih nivojih kot pred epidemijo.

"Če bo epidemija trajala dalj časa, se bo znižanje povpraševanja vsekakor odražalo na padcu prodajnih cen nepremičnin," napoveduje Prskalo.

Dodaja, da se je zaradi pomanjkanja novih stanovanj v skoraj vseh slovenskih večjih mestih okrepilo trgovanje z rabljenimi stanovanji, posledično pa so poskočile tudi njihove cene.

"Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v prestolnici je v prvi polovici lanskega leta znašala skoraj 2.800 evrov in je že presegla rekordno ceno iz leta 2008, ko je nastopila finančna kriza. Če pogledamo podatke na največjem slovenskem portalu nepremicnine.net, so oglaševane cene teh stanovanj v zadnjem obdobju presegle 3.000 evrov za kvadratni meter," ponazori Prskalo in dodaja, da bi morala biti rabljena stanovanja v primerjavi z novimi cenejša za vsaj 500 evrov za kvadratni meter.

Pri večini projektov novogradenj se cene sicer gibljejo od 3.300 do 4.000 evrov za kvadratni meter.