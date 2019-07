Ko pokliče bratranec: Uroš Rotnik je spet direktor

Prejšnji teden je namreč postal eden od dveh direktorjev podjetja G-M & M, ki se ukvarja s prodajo in proizvodnjo ročnega orodja, v Sloveniji pa zastopa blagovne znamke Black & Decker, Dewalt in Stanley. Na položaj ga je imenoval edini lastnik podjetja Peter Tevž, sicer Rotnikov bratranec. Zamenjal bo Janeza Pezdirca, nekdanjega direktorja kamniškega Stola, ki je podjetje G-M & M vodil od sanacije leta 2016.

Gre za prvo Rotnikovo direktorsko funkcijo po tem, ko je moral pred dvema letoma zapustiti položaj prvega moža Komunalnega podjetja Velenje. Takrat ga je svet ustanoviteljev na čelu z Mestno občino Velenje nekrivdno razrešil zaradi "nepojasnjenega premoženja".

Upravno sodišče je namreč spomladi 2017 potrdilo odločbo finančne uprave, ki je Rotniku odmerila 1,6 milijona evrov dodatnega davka. Plačal ga je lani. Kot smo razkrili na Siol.net, si je Rotnik del denarja za plačilo davčnih obveznosti izposodil pri hrvaškem poslovnežu Alexandru Hrkaču, ki ga je tožilstvo obtožilo, da je nekdanjemu prvemu možu Teš pomagal prikrivati pravi izvor premoženja. Sojenje v zadevi se je začelo prejšnji mesec.

Dolga skupna zgodovina

V zadnjem letu je bil Rotnik po naših podatkih zaposlen v enem od manjših podjetij na Koroškem. Zdaj pa mu je na pomoč priskočil Tevž, nekdanji lastnik Radeče Papirja, ki ga je revija Manager še leta 2010 uvrščala med 20 najbogatejših Slovencev, po stečaju te družbe pa je izpadel z lestvice.

Rotnik in Tevž imata dolgo skupno zgodovino. Že leta 2003, v obdobju vlade Antona Ropa, ko je Rotnik prišel na vrh Teš, je bil Tevž njegov joker v tedaj vladajoči stranki LDS. Takrat je bil Tevž predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Foto: Ana Kovač "Ko sem kandidiral za direktorja, sem poklical svojega najstarejšega bratranca Petra Tevža. Videvala sva se na vsake štiri, pet let na pokopališču, sicer ne. On je bil takrat kar v dobrih odnosih z Gregorjem Golobičem. Poklical sem ga v ponedeljek, rekel je, da se lahko dobiva šele naslednjo sredo ob enajsti uri. Vprašal me je, kaj je tema. Malo sem zajecljal, da bi bil rad direktor, pa je rekel, da če je tako, naj pridem kar naslednji dan ob pol sedmih zjutraj," je pozneje pojasnil Rotnik.

Med Rotnikom in Golobičem izbral prvega

Na svojega bratranca se je Rotnik spomnil tudi jeseni 2010, v obdobju vlade Boruta Pahorja, ko je na veliko lobiral proti svoji zamenjavi. V Petru Tevžu je videl eno od mogočih zvez do stranke Zares, ki si je takrat odkrito prizadevala za Rotnikovo razrešitev. Na tej točki se je Tevž dokončno sprl in razšel s tedanjim predsednikom Zares Gregorjem Golobičem.

Rotnik se je takrat na vse pretege poskušal ubraniti razrešitve. je Oktobra istega leta je tako Tevž na svečani zagon novega stroja v radeški papirnici povabil tedanjega premierja Pahorja, na slovesnost pa je prišel tudi Rotnik. Skupaj z Milanom Medvedom, tedanjim direktorjem Premogovnika Velenje, sta Pahorja poskušala prepričati, naj zaustavi načrtovane zamenjave v energetiki, a jima to ni uspelo.

Novembra 2010 je Rotnik naposled moral zapustiti vrh Teš, a je v poznejšem obdobju še nekaj let v družbi ohranil velik neformalni vpliv. Slabo leto dni pozneje je v stečaju končala tudi družba Radeče Papir in za sabo pustila 42 milijonov evrov dolgov.

Peter Tevž (desno) je bil lastnik papirnice Radeče, ki je leta 2012 končala v stečaju. Na fotografiji poleg njega Janez Pezdirc, tedanji direktor splošno kadrovskega sektorja v papirnici. Foto: STA

Kmalu še tretjič pred sodišče?

Še pred Rotnikovo zamenjavo so kriminalisti začeli preiskovati domnevne sporne posle pri pripravi projekta Teš 6. Prejšnji mesec je okrožno sodišče v Celju naposled končalo sodno preiskavo v zadevi. Tožilstvo osumljenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja pri več kot 250 milijonov evrov vrednem oškodovanju pri gradnji projekta Teš 6. Njegova cena je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, a se je projekt v poznejših letih zaradi slabega vodenja podražil za več kot enkrat – na končnih 1,41 milijarde evrov.

V zadnjih mesecih je moral Rotnik že dvakrat sesti na zatožno klop – v obeh primerih zaradi pojasnjevanja izvora premoženja. Tožilstvo ga je v prvi zadevi obdolžilo tatvine dokumenta ob njegovem obisku na finančni upravi, v drugi pa preprečitve dokazovanja in krive ovadbe proti neznanemu storilcu. Pri tem naj bi mu pomagal Hrkač, ki je aprila ob prihodu na sodišču zatrjeval, da "je Rotnik odličen menedžer".

Uroš Rotnik bo vodil podjetje, ki se ukvarja s prodajo električnega ročnega orodja. Foto: posnetek zaslona

Rekordni prihodki Tevževega podjetja

Podobnega mnenja je očitno tudi Tevž, ki mu je zaupal vodenje zadnjega večjega podjetja v njegovi lasti. Podjetje G-M & M ima sicer po zadnjih podatkih 64 zaposlenih. Ukvarja se s prodajo električnih ročnih orodij in proizvodnjo različnega električnega in baterijskega ročnega orodja za znane kupce ter drugih izdelkov. Pri tem sodeluje s svetovno znanimi družbami, kot so Brunswick, Exact, Bosch, Würth, Rems in Trend.

Poleg veleprodaje imajo v Grosupljem tudi svojo maloprodajo in servis, ki skrbi za vse območje Slovenije. Delujejo tudi na Hrvaškem, v Črni gori, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Srbiji in Severni Makedoniji. Lani je podjetje G-M & M ustvarilo rekordnih 11 milijonov evrov prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 300 tisoč evrov dobička. Rotnik bo podjetje zastopal skupaj s Tomažem Leskovškom, ki je bil do zdaj v G-M & M zadolžen za tuje trge.