Ker niso prijavili, da oddajajo stanovanje, dobili za 237 tisoč evrov kazni #Airbnb

Slovenci, ki so prek platforme Airbnb oddajali prenočišča, svoje dejavnosti pa niso uradno prijavili, so do konca avgusta dobili za 237 tisoč evrov kazni. Med decembrom in septembrom so zavezanci prijavili še za 2,7 milijona evrov neprijavljenih prihodkov z naslova oddajanja.

Finančna uprava je lani poleti začela poostren nadzor nad oddajanjem prenočišč prek platform, kot sta Airbnb in Booking.com, saj so številni oddajali na črno.

Oddajanje v turistični najem velja za eno od rizičnih področij sive ekonomije. Ob delu na črno gre še za nedovoljeno oglaševanje, če lastniki svojo sobo oziroma stanovanje oglašujejo na platformah, kot sta Airbnb in Booking.com.

V pol leta obravnavali 427 prekrškov

Furs je pridobil podatke o dohodkih, ki so jih posamezniki dosegli z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, zavezanci pa so imeli čas do konca januarja, da prijavijo oddajanje in se izognejo globam.

Na zadnji dan avgusta je bilo registriranih nekaj manj kot sedem tisoč zavezancev, ki opravljalo eno od dejavnosti sobodajalcev.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so inšpektorji obravnavali 427 prekrškov in izdali za 213 odločb o prekršku oziroma plačilnih nalogov, vendar vsi primeri še niso končani. 93 odstotkov kršitev se nanaša na kršitve dela na črno in nedovoljenega oglaševanja.

Globe za zgornji dve kršitvi se gibljeta med 500 in sedem tisoč evri, v prvih osmih mesecih letošnjega leta pa so izrekli za 237 tisoč evrov kazni.

Za nazaj prijavili za milijon evrov prihodkov

Ob tem na Fursu poudarjajo, da se število registriranih zelo spreminja, saj je oddajanje nepremičnin v turistični namen sezonska dejavnost. Največ novih zavezancev se je na novo registriralo med marcem in julijem. Delež na novo registriranih zavezancev od januarja do avgusta 2018 se je v primerjavi z istim obdobjem 2017 povečal za 30 odstotkov.

Čeprav je Furs v zadnjega pol leta poostril nadzor, priznavajo, da področje še vedno ni urejeno.

Po tem, ko je Furs naznanil, da vedo, od kod so dobili prihodke, so zamudniki od začetka decembra prejšnjega leta pa do konca marca prijavili za več kot milijon evrov prihodkov. Samoprijave se nanašajo na obdobja od leta 2013 do letos.

Skupno so od začetka decembra lanskega leta do začetka septembra prijavili za več kot 2,7 milijona evrov do takrat neprijavljenih prihodkov, od tega je bilo obračunanega za 230 tisoč evrov davka.

V številnih mestih že omejujejo Airbnb

Portal za iskanje namestitev na dopustu Airbnb je v desetih letih od ustanovitve doživel velikanski razmah. Na njem je na voljo pet milijonov prenočišč v 192 državah, podjetje iz Silicijeve doline pa je danes vredno 30 milijard dolarjev.

Prav zaradi velikega porasta so se v številnih mestih odločili omejiti dejavnost Airbnb, saj je takšna oblika kratkoročnega najema začela preganjati domačine iz središča mest, kjer so prenočišča za turiste najzanimivejša.

V Amsterdamu je omejeno oddajanje na 60 dni letno, v Londonu na 90 dni, v Parizu pa na 120 dni. V Barceloni so se mestni funkcionarji odločili, da morajo vsi pridobiti licenco za kratkoročno oddajanje, na španskem otoku Palma de Mallorca pa so oddajanje prek Airbnb povsem prepovedali.

V Sloveniji Airbnb za zdaj še ni časovno omejen, državne institucije pa si želijo poskrbeti predvsem za to, da oddajanje ne bi več potekalo na črno.

V Sloveniji je mogoče nepremičnino prek Airbnb oddajati na dva načina:



- Fizična oseba je lahko sobodajalec, če ima manj kot 15 ležišč in če dejavnost opravlja le do pet mesecev v koledarskem letu. Pri tem mora biti vpisana v poslovni register, v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov mora določiti kategorijo nastanitvenega obrata. Ob opravljeni storitvi mora izdati račun in imeti cenik storitev. V bloku mora med drugim dobiti soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov.



- Fizična oseba lahko nepremičnino oddaja tudi neturistično - po stanovanjskem zakonu. Nepremičnine lahko oddaja za daljše ali krajše časovno obdobje, najemniki pa so začasno prijavljeni na naslovu in ne plačujejo turistične takse. Pri tem mora imeti sklenjeno najemno pogodbo in dejavnost priglasiti davkariji.