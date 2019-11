Kdo je najbogatejši v Sloveniji #video

Poglejte, katerih deset Slovencev je najbogatejših.

Revija Manager bo jutri objavila novo lestvico najbogatejših Slovencev. Za ogrevanje so nam že danes postregli s seznamom prvih deset najbogatejših. Na njem glede na lanske uvrstitve ni večjih presenečenj. Z velikim naskokom tudi letos na njej kraljujeta zakonca Iza in Samo Login, ki sta leta 2017 svoje podjetje Outfit 7 za milijardo dolarjev prodala Kitajcem.

Morda še največje presenečenje lestvice je, da skupno premoženje sto najbogatejših Slovencev v primerjavi s preteklimi leti ni doseglo novega rekorda, temveč je celo malenkost upadlo. Znaša 5,6 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot lani.

Številna podjetja nezadolžena, na bančnih računih imajo več milijonov

Nižji je tudi prag za uvrstitev na lestvico. Medtem ko je bilo lani potrebnih 24,2 milijona evrov, je letos premoženje zadnjega na lestvici ocenjeno na 22,2 milijona evrov.

Ena od zanimivosti letošnje lestvice je tudi, da so številna podjetja v lasti najbogatejših praktično nezadolžena. Še več, na bančnih računih imajo več milijonov, v ne tako redkih primerih celo več deset milijonov evrov.

Iz garažnih podjetij ustvarili več milijonov evrov vredna podjetja

Na lestvici so vse bolj zastopani ustanovitelji garažnih podjetij, ki so po letih neprestanih vlaganj razvili podjetja do te ravni, da so vredna več deset milijonov evrov. Na letošnji lestvici je zgolj en novinec, se je pa po večletnem premoru nanjo vrnilo deset ljudi ali družin.

Največji skok, kar za 150 odstotkov oziroma 60 milijonov evrov, 98,8 milijona evrov, je drugo leto zapored uspel Boštjanu Bandlju, ustanovitelju ekstremno rastočega podjetja Belektron. Ta se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi.