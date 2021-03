Katere banke trenutno ponujajo najugodnejše stanovanjsko posojilo

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so zbrali ponudbo stanovanjskih posojil 14 bank in hranilnic v Sloveniji. V prosto dostopnem primerjalniku si lahko zainteresirani posojilojemalci ogledajo podatke za posojilo v višini 80 tisoč evrov z odplačilno dobo 20 let, ki ga lahko najamejo s spremenljivo ali fiksno obrestno mero. Predpostavili so, da je posojilo zavarovano z zastavo nepremičnine, brez hipotekarnega življenjskega zavarovanja, predpostavili so črpanje posojila zadnji dan v mesecu, da bi bile interkalarne obresti čim nižje. Predpostavili so tudi, da je potrošnik komitent banke, pri kateri najema posojilo, da sklene premoženjsko zavarovanje premičnine in ni deležen posebnih ugodnosti.

Ogromne razlike

Najugodnejše posojilo s spremenljivo obrestno mero trenutno ponuja banka Intesa Sanpaolo, kjer skupni stroški znašajo 14.393 evrov, najmanj ugodno pa je posojilo pri SKB, kjer so skupni stroški 16.928 evrov.

Najugodnejše posojilo s fiksno obrestno mero trenutno ponuja banka DBS s skupnimi stroški 20.400 evrov, najmanj ugodno pa banka Sparkasse, pri kateri skupni stroški znašajo 24.816 evrov.

Več bank znižalo obrestne mere

Na ZPS opažajo, da so razlike med bankami manjše zaradi ugodnejših ponudb na vrhu lestvice. Cenejša so najdražja posojila. Pojasnjujejo, da je v zadnjih štirih mesecih kar šest bank znižalo svoje obrestne mere: Delavska hranilnica, Gorenjska banka, Sberbank, SKB, Unicredit in Nova KBM, pri zadnji so zaznali največje znižanje fiksne obrestne mere, za 0,8 odstotne točke. Edino povišanje so zasledili pri banki Sparkasse, ki je za 0,25 odstotne točke dvignila fiksno obrestno mero.

Ob tem opozarjajo, da ponudbe v informativnih izračunih niso nujno najugodnejše, kar jih lahko dobite pri določeni banki. "Ponudba je odvisna predvsem od vaše kreditne sposobnosti in finančnega stanja. Svetujemo, da za ponudbo prosite čim več bank in se z njimi pogajate ter upoštevate možnost zamenjave banke zaradi ugodnejšega stanovanjskega kredita," so zapisali na ZPS.

Izračun kreditne sposobnosti posojilojemalca

Na ZPS pojasnjujejo, da spletne izračune ponujajo skoraj vse banke z izjemo BKS, Lona in Primorske hranilnice Vipava. Nekatere banke ponujajo tudi izračun kreditne sposobnosti: NLB znotraj informativnega izračuna stanovanjskega posojila, Delavska hranilnica, Nova KBM, SKB in Sberbank pa kot samostojno aplikacijo.

Opozarjajo še, da se izračuni kreditne sposobnosti pri bankah nekoliko razlikujejo. Nekateri so bolj podrobni in zahtevajo več podatkov (dodatni prihodki, mesečni stroški, obstoječe finančne obveznosti ...), pri vseh pa lahko določite število vzdrževanih družinskih članov (otrok ali odraslih).

"To je pri izračunu kreditne sposobnosti izjemno pomembno, saj močno vpliva na višino obroka in posledično znesek kredita. Banke pri izračunu kreditne sposobnosti za vzdrževane družinske člane ne upoštevajo enakih zneskov, zato morate dobiti individualne ponudbe bank in jih med seboj primerjati. Višina dostopnega stanovanjskega kredita se že zaradi enega vzdrževanega družinskega člana lahko zniža tudi za več deset tisoč evrov (odvisno od ponudbe banke, vaših prihodkov in obveznosti, trajanja kredita ...)," so še sporočili iz potrošniške organizacije.