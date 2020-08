Kar od doma do novega računa in ugodnega varčevanja?

Foto: Getty Images

Eno od opravil, ki nam ponavadi vzame veliko časa in energije, je pogosto tudi obisk banke. Tega se zavedajo tudi pri Intesi Sanpaolo Bank, ki je dober primer do strank prijazne banke. Omogočili so vam namreč, da novi račun odprete hitro in preprosto kar od doma ter takoj izkoristite vse njihove prednosti in ugodnosti, ki so popolnoma prilagojene vašim željam in potrebam po sodobnem bančništvu. Odkrijte jih skupaj z nami.

Odpri račun in izberite želeni paket ter vnesite podatke. Sledila bo še identifikacija z bančnim svetovalcem prek videoklica. Obiščite spletno mesto www.intesasanpaolobank.si , kliknite na povezavoin izberite želeni paket ter vnesite podatke. Sledila bo še identifikacija z bančnim svetovalcem prek videoklica.

#Postanite njihov komitent kar s kavča

Pri Intesi Sanpaolo Bank so omogočili, da lahko veliko obveznosti opravite kar doma – prek računalnika in telefona. Tako lahko osebni račun odprete kar prek spleta. Brez obiska poslovalnice in brez nepotrebnega čakanja v vrsti. Za odprtje računa prek spleta potrebujete: veljaven osebni dokument, davčno številko, mobilni telefon ter spletno kamero z mikrofonom in zvočniki. Celoten postopek boste lahko opravili doma in brez obiska bančnega svetovalca na domu.

#Izberite paket po meri in poslujte brezplačno tri mesece

Intesa Sanpaolo Bank je naredila še korak dlje: pripravila je dva paketa, ki se popolnoma prilagajata vašim potrebam in vsakodnevnim navadam v bančnem poslovanju. Hkrati pa je za vse, ki boste osebni račun odprli prek spleta, pripravila trimesečno brezplačno poslovanje v okviru paketa Start ali Plus.

Paket Start Foto: Getty Images Je osnovni paket, sestavljajo ga ključni bančni produkti, ki jih najpogosteje uporabljate. Vključuje: osebni transakcijski račun,

debetno kartico Activa Visa Inspire,

spletno in mobilno banko,

brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji in tujini,

pet plačilnih nalogov v evrih do 50 tisoč evrov prek spletne in mobilne banke,

tri plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo,

SMS varnostni paket.

Paket Plus Foto: Getty Images Ponuja širši nabor produktov in storitev, ki so prilagojeni tudi najzahtevnejšim strankam: osebni transakcijski račun,

debetno kartico Activa Visa Inspire,

vodenje kartičnega računa debetne kartice Activa Visa Inspire,

uporabo spletne in mobilne banke,

letno članarino za zlato kartico z odloženim plačilom oziroma kreditno kartico Activa Mastercard,

brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intesa Sanpaolo Bank v Sloveniji in tujini,

brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah evroobmočja,

SMS varnostni paket,

neomejeno število plačilnih nalogov v evrih do 50 tisoč evrov prek spletne in mobilne banke,

neomejeno število plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo,

naložbo v vzajemne sklade brez vstopnih stroškov.

Foto: Getty Images

#Varčevanje z ugodno obrestno mero

Digitalno poslovanje v Intesi Sanpaolo Bank ni le udobno, ampak se tudi izplača. Novi komitenti, ki sklenejo paket Start ali Plus prek spleta, lahko izkoristijo izjemno ponudbo varčevanja z 1,0-odstotno letno obrestno mero za obdobje šestih mesecev.*

Paket Start: Novim komitentom, ki sklenejo paket Start prek spleta, je na varčevalnem računu #withSAVE na voljo 1,0-odstotna letna obrestna mera z maksimalnim zneskom 15.000 evrov za dobo šestih mesecev.

Paket Plus: Novim komitentom, ki sklenejo Paket Plus prek spleta, je na varčevalnem računu #withSAVE na voljo 1,0-obrestna letna obrestna mera z maksimalnim zneskom 50.000 evrov za dobo šestih mesecev.

Foto: Getty Images

#Digitalno bančništvo, ki ponuja veliko več

Vaša Intesa Sanpaolo Bank je dosegljiva vsak dan in v vsaki uri dneva - na pametnem telefonu, tablici ali prek računalnika.

Svoje funkcionalnosti so nadgradili s številnimi pametnimi rešitvami, ki vam bodo omogočile brezskrbno urejanje vaših financ ne glede na to, kje boste. Naj vam predstavimo le nekatere zanimive novosti:

#withKEY varna prijava

Od zdaj vam ne bo treba skrbeti, kje je vaš prenosni čitalnik za generiranje enkratnih gesel. Za dostop do spletnega bančništva in za avtoriziranje transakcij uporabite vgrajeno funkcijo mobilne aplikacije #withKEY, tako da preprosto vnesete PIN kodo ali opravite biometrično prijavo s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza.

Slikaj in plačaj

Bliža se datum za plačilo položnic in razmišljate o obisku najbližje bančne poslovalnice? Zdaj lahko vse to uredite, medtem ko gledate televizijo. Z novo mobilno aplikacijo odčitate QR kodo na položnici in v nekaj sekundah je storitev opravljena. Ni vam niti treba prepisovati podatkov s položnice, saj se ti avtomatično prepišejo sami.

Medtem ko nakupujete, lahko tudi varčujete

Odkrijte inovativno funkcijo #with SAVE, kjer preprosto izberete znesek in ga prenesete v svoj virtualni hranilnik - pri tem prijava sploh ni potrebna.

Nastavite si lahko tudi avtomatske prenose drobiža: ob plačilu s kartico na POS terminalu se znesek nakupa avtomatično zaokroži navzgor, preostanek se prenese v virtualni hranilnik.

Preprosto prenašanje denarja med prijatelji

Funkcija #with PAY omogoča hiter in preprost prenos denarja med vašimi kontakti, ki jih imate v telefonskem imeniku. Odprite mobilno aplikacijo Intesa Sanpaolo Bank in izvedite hitro nakazilo ali prejmite želeni znesek svojega prijatelja. Brez prijave v aplikacijo, neposredno z vašega zaslona.

Spletno nakupovanje je lahko zabavno in hkrati varno

Če imate zadržke pri posredovanju podatkov o svoji kartici, medtem ko nakupujete prek spleta, si lahko v novi mobilni aplikaciji ustvarite virtualno kreditno kartico, ki pa ima drugačno številko, kot jo ima vaša fizična kartica. Virtualna kartica je lahko enkratna ali veljavna za daljše obdobje. Po porabi nastavljenega limita preprosto ustvarite novo virtualno kartico.

Nova spletna in mobilna banka ponuja še veliko več funkcionalnosti, ki vam bodo v pomoč pri opravljanju zahtevnejših storitev. Preverite jih tukaj.

*Pogoji so podrobneje opredeljeni na spletni strani.