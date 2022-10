Kako znižati stroške za energijo?

Če želite znižati stroške ogrevanja pred prihajajočo zimo, izberite najboljši servis. Izberite Astech.

Tako kot vsi drugi imate vrtoglave cene na računih za energijo. Sprašujete se, ali lahko sploh kaj naredite, da bodo računi nižji. Kako znižati stroške in obenem poskrbeti, da ne bomo zmrzovali? Odgovor je: da, seveda je mogoče, zaupajte pravim strokovnjakom.

Pred nami je zima in priporočilo vlade je, da vsaj za deset odstotkov zmanjšamo porabo energije. Zato je nedvomno pravi trenutek, da izberete servis, ki zna upravljati energetske sisteme in sistem prilagoditi novim razmeram.

Kaj lahko pričakujete od profesionalnih in usposobljenih serviserjev?

Vaš ogrevalni sistem bodo Astechovi serviserji ustrezno pripravili na zimsko sezono.

Najprej bodo vaš sistem za ogrevanje optimizirali. To pomeni, da bo ogrevanje prostorov pogojeno z namensko zasedenostjo prostorov in ponoči nastavljeno na optimalno temperaturo.

Temperaturna nihanja zaradi napačnega varčevanja z energijo se najprej opazijo pri nezadovoljstvu zaposlenih. Zato je pomembno, da usposobljeni serviserji poskrbijo za nemoteno delovanje sistema in dobro počutje zaposlenih. Toplotno udobje je v medicini definirano kot toplotne razmere, s katerimi je zadovoljen največji odstotek ljudi v prostoru. To je stanje, ko ne čutimo niti hladu niti vročine, gibanje zraka je prijetno. Zrak se ne zdi niti suh niti vlažen. Nošenja obleke ne čutimo kot nadloge. Če delež nezadovoljnih s toplotnim udobjem presega 15 odstotkov ljudi v prostoru, morajo službe za varnost in zdravje pri delu sprejeti ustrezne ukrepe oziroma jih prilagoditi.

Usposobljeni serviserji bodo poskrbeli, da bo izkoristek toplote vašega sistema za ogrevanje večji ob manjši porabi energije. To pa znajo nastaviti in uravnavati le usposobljeni serviserji, ki poznajo delovanje in zakonitosti energetskih sistemov. Usposobljeni serviserji bodo nastavili parametre tako, da bo poraba energije nižja, posledično pa seveda tudi stroški za energijo.

Kaj lahko pričakujete od Astecha?

Zaposleni se bodo dobro počutili v prostorih, vi pa boste zadovoljni, ker bodo stroški za ogrevanje nižji.

Astech, ki je vodilno slovensko podjetje za vzdrževanje in optimiziranje energetskih sistemov, ima v Sloveniji največjo ekipo strokovnjakov s strokovnimi certifikati in licencami, ki se redno izobražujejo ter zagotavljajo najširšo paleto potrebnih znanj in veščin za vzdrževanje in servisiranje naprav. Vsaka stranka, za katero skrbijo v Astechu, ima svojega skrbnika. Stranki je zato vedno na voljo specializiran strokovnjak, ki ji bo znal ustrezno svetovati in pomagati, energetski sistem pa optimalno pripraviti na najboljši izkoristek toplote. Astech svojim strankam servis zagotavlja po vsej Sloveniji. Obenem zagotavlja servis vse dni v letu in hitro odzivnost v najkrajšem mogočem času.

Astech vam zagotovi, da bodo vaši zaposleni zadovoljni s počutjem in temperaturo v prostorih, vi pa z nižjim zneskom, ki ga boste plačali za električno energijo. Bilo bi nespametno, če ne ukrepate takoj in si ne znižate stroškov električne energije.