Kako vam lahko banka olajša vsakdan?

Nova normalnost in hitro prilagajanje spremembam v družbi: to uspeva Intesi Sanpaolo Bank. Ste vedeli, da lahko bančni račun odprete kar prek spleta, torej brez obiska poslovalnice?

Delo od doma in večja izraba možnosti spleta sta nedvomno največji novosti, ki jih prinaša novi koronavirus. Marsikateri delodajalec je v tem času odkril, da ima domača pisarna veliko pozitivnih plati, zlasti z vidika optimizacije časa in nižanja stroškov najema. Naraslo pa je tudi veliko povpraševanje po spletnih in brezkontaktnih storitvah, tudi kar zadeva bančništvo.

Prvi korak v prihodnost že danes

Prav z mislijo, da bi svojim komitentom in novim strankam olajšali stik z banko, so pri Intesi Sanpaolo Bank omogočili, da lahko veliko obveznosti opravite kar doma – prek računalnika in telefona.

Ena najbolj uporabnih novosti je tako nedvomno odprtje osebnega računa prek spleta. Brez obiska poslovalnice, brez maske in brez nepotrebnega čakanja v vrsti. Gre za edinstveno izkušnjo na tem področju, saj boste cel postopek lahko opravili doma in brez obiska bančnega svetovalca na dom.

Hitro in enostavno lahko odprete nov račun in takoj izkoristite vse prednosti, ki vam jih ponuja Intesa Sanpaolo Bank.

Samo nekaj korakov vas loči do odprtja osebnega računa Za odprtje računa prek spleta potrebujete: veljaven osebni dokument, davčno številko, mobilni telefon in spletno kamero z mikrofonom in zvočniki. Obiščite spletno mesto www.intesasanpaolobank.si, kliknite na povezavo Odpri račun in izberite želeni paket ter izpolnite podatke. Sledila bo še identifikacija z bančnim svetovalcem prek videoklica.

Kako izbrati pravi paket?

Pri odpiranju novega osebnega računa boste lahko izbirali med dvema paketoma: Paket Start in Paket Plus, ki sta prilagojena različnim potrebam in zahtevam:

Paket Start Foto: Getty Images Namenjen je sodobnim potrošnikom, saj ga sestavljajo ključnimi bančni produkti, ki jih najpogosteje uporabljajo. Vključuje: osebni transakcijski račun,

debetno kartico Activa Visa Inspire,

spletno in mobilno banko,

brezplačni dvigi gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji in tujini,

pet plačilnih nalogov v evrih do 50.000 evrov prek spletne in mobilne banke Intesa Sanpaolo Bank,

tri plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo,

SMS varnostni paket. Cena paketa Start je 5 EUR/mesec.

Paket Plus Foto: Getty Images Namenjen tistim, ki potrebujejo večji nabor bančnih storitev in želijo v okviru le-teh izkoristiti čim več ugodnosti. Vključuje: osebni transakcijski račun,

debetno kartica Activa Visa Inspire,

vodenje kartičnega računa debetne kartice Activa Visa Inspire,

uporabo spletne in mobilne banke

brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih Intesa Sanpaolo Bank v Sloveniji in tujini,

brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Activa Visa Inspire na bankomatih drugih bank v Sloveniji in v državah evroobmočja,

letno članarino za zlato kartico z odloženim plačilom oziroma kreditno kartico Activa Mastercard,

SMS varnostni paket,

neomejeno število plačilnih nalogov v evrih do 50.000 evrov prek spletne in mobilne banke Intesa Sanpaolo Bank,

neomejeno število plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo,

vstopne stroški v vzajemne sklade. Cena paketa Plus je 12 EUR/mesec.

Ugodnost za vse, ki boste odprli račun prek spleta Da bo odločitev za odpiranje novega računa prek spleta še lažja, so vam v Intesi Sanpaolo Bank pripravili prav posebno ponudbo: nove stranke boste lahko izkoristile možnost izjemno ugodne obrestne mere v višini 1,5 odstotka za varčevanje za dobo šest mesecev, in sicer z najvišjimi zneski do 15.000 evrov za paket Start oziroma do 50.000 evrov za paket Plus.

Foto: Getty Images

Še več novosti: prenovljena spletna in mobilna banka

Pri Intesi Sanpaolo Bank so naredili še en korak k bolj prijaznemu spletnemu in mobilnemu bančništvu: boljša preglednost, osvežena podoba in nove funkcionalnosti.

Hitra, enostavna in intuitivna aplikacija se v celoti prilagaja tudi slabovidnim.

Hiter in varen dostop v aplikacijo: za varen vstop v spletno banko zdaj ni več potreben prenosni čitalec za generiranje gesel. S funkcijo #withKEY si generirate enkratno geslo.

Virtualna kartica za spletno nakupovanje: sami si lahko ustvarite virtualno kartico za enkratno ali večkratno uporabo z odloženim plačilom (trenutno na voljo Activa Mastercard), ki ima drugo številko, kot jo ima izvorna kartica v plastični obliki. S tem si zagotovite večjo varnost pri spletnem nakupovanju.

Preprosto prenašanje denarja prijateljem: s funkcijo #withPAY uporabniki aplikacije hitro in enostavno prenašate denar svojim prijateljem, ki jih imate v imeniku, ter so prav tako v skupnosti #withPAY.

Sprotno varčevanje z majhnimi zneski: spoznajte zabavno obliko varčevanja s funkcijo #withSAVE. Pri vsakem nakupu s plačilno kartico na POS terminalu lahko znesek zaokrožite navzgor, razlika pa se prenese v vaš virtualni hranilnik.

Več informacij o mobilnem bančništvu preverite TUKAJ.